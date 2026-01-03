हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान

'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान

RJD on Indore Contaminated Water: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 16 मौतों के बाद सियासत तेज है. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 03 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित सरकारी पानी पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है. इस पूरे संकट से लगभग 1500 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इस मामले पर प्रतिक्रियाएं तेज है. बिहार से आरजेडी नेता मनोज झा ने इंदौर जल प्रदूषण त्रासदी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के लिए ये मौतें बस सरकारी आंकड़े हैं.

आपको चुनाव जीतने की कला आती है- मनोज झा

मनोज झा ने कहा, "कभी कभी शब्दों से पेट नहीं भरता, आपके भाव में परिलक्षित नहीं हुआ, आपकी कार्यशैली में परिलक्षित नहीं हुआ. उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा, 'बाकी चीजें छोड़ दीजिए.. एक पत्रकार के सवाल पूछने पर मंत्री (कैलाश विजयवर्गीय) के जवाब देने का तरीका... उसमें जरा भी सहानुभूति नहीं दिखी' उसमें मजाक दिखता है क्योंकि आपको पता है कि आपको चुनाव जीतने की कला आपको आती है."

आप खुद वो पानी कभी नहीं पीएंगे- मनोज झा

उन्होंने आगे पीटीआई को दिए बयान में कहा, "आप खुद वो पानी कभी नहीं पीएंगे और जो मर जाएगा उसे मुआवजा देंगे... मरने वाले सिर्फ एक आंकड़ा नहीं हैं. हर मौत आपके सरकार फाइल में आंकड़ा है. लेकिन वो परिवार के लिए आंकड़ा नहीं है. आप मुआवजा दे देते हैं फिर हम अगले आंकड़े का इंतजार करते हैं."

रेखा आर्य के पति के बयान पर बोले मनोज झा

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर मनोज झा ने कहा देखिए इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं आया है. ये सोच ही घटिया है और इस सोच के लोग बड़े-बड़े ओहदे पर पहुंच गए है या यूं कहे पहुंचाए गए हैं. मेरे लिए ये चिंता नहीं है कि मेरे राज्य के बारे में ऐसा कहा गया है और इतनी अशोभनीय टिप्पणी की गई क्योंकि एक बड़े मंत्री में सदन के अंदर मेरे से बात चीत के क्रम में मेरे राज्य के अशोभनीय टिप्पणी की थी. 

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, "इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? ये कौन सा निजाम गढ़ा जा रहा है और ये जो डबल इंजन में हमारे राज्य के कई मंत्री हैं क्या उन्हें चोट नहीं पहुंचती ऐसे टिप्पणियों से? अगर नहीं पहुंची तो आईना सामने रखी है और ऐलान करिए की आपकी संवेदना मर चुकी है."

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 03 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS MANOJ JHA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
हेल्थ
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget