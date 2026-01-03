'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित सरकारी पानी पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है. इस पूरे संकट से लगभग 1500 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इस मामले पर प्रतिक्रियाएं तेज है. बिहार से आरजेडी नेता मनोज झा ने इंदौर जल प्रदूषण त्रासदी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के लिए ये मौतें बस सरकारी आंकड़े हैं.

आपको चुनाव जीतने की कला आती है- मनोज झा

मनोज झा ने कहा, "कभी कभी शब्दों से पेट नहीं भरता, आपके भाव में परिलक्षित नहीं हुआ, आपकी कार्यशैली में परिलक्षित नहीं हुआ. उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा, 'बाकी चीजें छोड़ दीजिए.. एक पत्रकार के सवाल पूछने पर मंत्री (कैलाश विजयवर्गीय) के जवाब देने का तरीका... उसमें जरा भी सहानुभूति नहीं दिखी' उसमें मजाक दिखता है क्योंकि आपको पता है कि आपको चुनाव जीतने की कला आपको आती है."

आप खुद वो पानी कभी नहीं पीएंगे- मनोज झा

उन्होंने आगे पीटीआई को दिए बयान में कहा, "आप खुद वो पानी कभी नहीं पीएंगे और जो मर जाएगा उसे मुआवजा देंगे... मरने वाले सिर्फ एक आंकड़ा नहीं हैं. हर मौत आपके सरकार फाइल में आंकड़ा है. लेकिन वो परिवार के लिए आंकड़ा नहीं है. आप मुआवजा दे देते हैं फिर हम अगले आंकड़े का इंतजार करते हैं."

VIDEO | Delhi: RJD leader Manoj Jha (@manojkjhadu) on Indore water contamination tragedy, says, "The visuals of a journalist asking questions and the way the minister responded... there was no sympathy visible in it. It was more of ridicule because you know the art of winning… pic.twitter.com/Bei3UuWDoT — Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2026

रेखा आर्य के पति के बयान पर बोले मनोज झा

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर मनोज झा ने कहा देखिए इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं आया है. ये सोच ही घटिया है और इस सोच के लोग बड़े-बड़े ओहदे पर पहुंच गए है या यूं कहे पहुंचाए गए हैं. मेरे लिए ये चिंता नहीं है कि मेरे राज्य के बारे में ऐसा कहा गया है और इतनी अशोभनीय टिप्पणी की गई क्योंकि एक बड़े मंत्री में सदन के अंदर मेरे से बात चीत के क्रम में मेरे राज्य के अशोभनीय टिप्पणी की थी.

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, "इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? ये कौन सा निजाम गढ़ा जा रहा है और ये जो डबल इंजन में हमारे राज्य के कई मंत्री हैं क्या उन्हें चोट नहीं पहुंचती ऐसे टिप्पणियों से? अगर नहीं पहुंची तो आईना सामने रखी है और ऐलान करिए की आपकी संवेदना मर चुकी है."