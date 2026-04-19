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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'

नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'

Nishant Kumar Z Security: कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या निशांत कुमार इस राज्य के बेहद कीमती धरोहर हैं या किसी बड़े राजनीतिक प्रशासनिक पद पर रहे हैं? आरजेडी ने भी हमला बोला है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Apr 2026 11:09 AM (IST)
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को गृह विभाग की ओर से बीते शनिवार (18 अप्रैल) को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. इस पर अब सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी ने तेजस्वी यादव से तुलना की है तो वहीं कांग्रेस ने मंदबुद्धि पुत्र कहा है. अब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ सकता है.

'सुरक्षा खैरात में बांटकर सिर्फ…'

आरजेडी के प्रवक्त शक्ति सिंह यादव ने कहा, "एक करोड़ 90 लाख जनता का अपार समर्थन प्राप्त करने वाले नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को लाख पत्राचार के बावजूद Z+ सुरक्षा नहीं दी गई. दूसरी तरफ, सुशासन का ढोंग रचने वाली सरकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत को Z और श्रवण कुमार को Y+ सुरक्षा खैरात में बांटकर सिर्फ अपने लोगों का स्टेटस बढ़ा रही है."

प्रतिपक्ष लोकतंत्र का मुख्य दर्पण: शक्ति यादव

शक्ति यादव ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर होकर सुरक्षा मानकों के साथ की जा रही यह सीनाजोरी एक स्पष्ट षड्यंत्र है. सरकार यह भूल रही है कि प्रतिपक्ष लोकतंत्र का मुख्य दर्पण होता है. जनादेश की चोरी कर बैठी जो सरकार इस दर्पण से मुंह मोड़ती है और विपक्ष की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है, उस सरकार की आयु कभी लंबी नहीं होती.

कांग्रेस ने पूछा- किस पद पर हैं निशांत?

दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने सवाल उठाया है कि क्या निशांत कुमार इस राज्य के बेहद कीमती धरोहर हैं या किसी बड़े राजनीतिक प्रशासनिक पद पर रहे हैं जिनके लिए Z कैटेगरी की सुरक्षा हमारे टैक्स के पैसे से दी जा रही है?

उन्होंने कहा, "क्या मंदबुद्धि पुत्र की रक्षा और देखभाल के लिए अब बिहार की पुलिस को लगाया जाएगा? यह राज्य के लिए दुर्भाग्य है या फिर बीजेपी की साजिश है कि इस नेता पुत्र की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए ताकि यह किनसे-किनसे मिले उसकी जानकारी गृह विभाग के नीति नियंता बीजेपी के पास रहे."

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नजर तो विजय सिन्हा और श्रवण कुमार पर भी बनाए रखनी है. उसके लिए उन्हें भी तामझाम के नाम पर सुरक्षा दे दी गई है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Apr 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nishant Kumar RJD BIHAR NEWS Nishant Kumar Z Security
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