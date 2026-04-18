डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को Z कैटेगरी सुरक्षा, बिहार सरकार का फैसला

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी हो गया है, अब इसी बीच बिहार सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. बिहार सरकार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अब ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

इस संबंध में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग द्वारा डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया. ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मियों की एक समर्पित टीम शामिल होती है, जो उन्नत हथियारों से लैस होती है.

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पूर्व सीएम नीतीश कुमार को बिहार सरकार ने दी जेड प्लस सुरक्षा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हैं. उन्हें हाल में राज्य सरकार द्वारा ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. अधिकारी ने कहा, ‘‘जेड-प्लस की सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है.’’ बिहार में 15 अप्रैल को पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

मंत्रियों में हुआ विभागों का बंटवारा

मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों विभागों का बंटवारा हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास कुल 29 विभाग हैं. वहीं विजय चौधरी के पास 10 विभाग और बिजेंद्र यादव के पास 8 विभाग की जिम्मेदारी है.

आपको बता दें कि, बिहार के तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने के फैसला किया था. नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था, उन्होंने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

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