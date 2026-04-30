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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले वाराणसी में PM मोदी ने फाइनल कर दिया इस सीट पर टिकट! पीठ ठोक कर दिया संकेत

यूपी चुनाव से पहले वाराणसी में PM मोदी ने फाइनल कर दिया इस सीट पर टिकट! पीठ ठोक कर दिया संकेत

UP News: पीएम मोदी 29 अप्रैल को काशी दौरे पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर परिसर में अलग-अलग क्षेत्रीय विधायक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े थे.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Apr 2026 01:46 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28-29 अप्रैल को वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर थे. इस दौरान बुधवार को वह वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे. इसी बीच उन्होंने वाराणसी के विधायकों से भी मंदिर परिसर में मुलाकात की और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी से विधायक और पूर्व मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी की अपने अंदाज में ही जबरदस्त पीठ ठोक दी. अब इसको लेकर बनारस की सियासत में खूब चर्चाएं हो रही हैं कि 2027 को लेकर विधायक जी का टिकट लगभग फाइनल है. 

29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर परिसर में ही बनारस के अलग अलग क्षेत्रीय विधायक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े थे. इसी बीच प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों से मुलाकात की उनसे क्षेत्रीय जनता के बारे में बातचीत की , तभी उन्होंने दक्षिणी के विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी की जबरदस्त पीठ ठोक दी, हंसते हुए उनसे बातचीत भी की. 

इस विषय पर बनारस के विधायक की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय जनता के हाल-चाल के बारे में पूछा और एक सामान्य बातचीत की है. लेकिन अब इसको लेकर बनारस के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री ने जिस विधायक की पीठ ठोकी है, 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनका टिकट लगभग फाइनल ही माना जाय . हालांकि इस विषय पर विधायक डॉ. नीलकंठ ने कुछ भी नहीं कहा है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का यह अंदाज सोशल मीडिया से लेकर दक्षिणी विधानसभा तक खूब चर्चा में है. 

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आखिर क्यों है दक्षिण विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चित सीट

वाराणसी का दक्षिणी विधानसभा जनपद का सबसे हॉट सीट माना जाता है. भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने बीते एक दशक में बनारस की सभी 8 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है लेकिन दक्षिणी में हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही है. इसमें कोई शक नहीं की भारतीय जनता पार्टी के लिए यही विधानसभा एक मजबूत किले की तरह रहा है लेकिन विपक्षी दलों का इस सीट पर खास निशाना रहता है. ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से लेकर वर्तमान समय में अनेक विषय से जुड़े स्थल भी इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. और अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्षेत्रीय विधायक को इस तरह आशीर्वाद प्रदान करना चर्चा के केंद्र में है. 

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Published at : 30 Apr 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Neelkanth Tiwari UP NEWS PM Modi NARENDRA MODI VARANASI NEWS
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