'अगर बंगाल में BJP जीत जाती है तो हम...', चुनाव रिजल्ट से पहले पप्पू यादव ने दे दिया बड़ा बयान
Pappu Yadav Statement: बंगाल में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब परिणाों को लेकर बहस तेज हो गई है. इस बीच पप्पू यादव ने बीजेपी की जीत होने पर संघर्ष छोड़ देने की बात कह दी है.
बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों का मतदान संपन्न हो गया है. अब सभी दलों को नतीजों का इंतजार है. इस बीच पूर्णियां से सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो हम सेवा, मदद और इंसाफ के लिए संघर्ष छोड़ देंगे.
पप्पू यादव ने आगे कहा कि वैसे मुझे पूरा भरोसा है बंगाल ने बीजेपी का पूरी तरह सफाया कर दिया है. पप्पू यादव के बयान से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. पक्ष-विपक्ष की ओर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं.
अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) April 30, 2026
तो हम सेवा, मदद और इंसाफ के लिए
संघर्ष छोड़ देंगे!
वैसे मुझे पूरा भरोसा है है बंगाल
बीजेपी का पूरी तरह सफाया कर दिया है.
बीजेपी ने किया अपनी जीत का दावा
बिहार के बेगुसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है का सवाल नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन गई है. उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को लटका दिया जाएगा. साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा.
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बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में भी बंपर मतदान
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 89.99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक भागीदारी का एक मजबूत संकेत माना जा रहा है.
दिन भर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं और लोगों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सुबह के मुकाबले दोपहर बाद मतदान में तेजी आई. दोपहर 1 बजे तक पहले छह घंटों में 61.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जो तीन बजे तक बढ़कर 78.68 प्रतिशत पहुंच गया.
इसके बाद अंतिम घंटों में भी मतदाताओं की सक्रियता बनी रही, जिससे कुल मतदान प्रतिशत लगभग 90 फीसदी के करीब पहुंच गया.जिलेवार आंकड़ों में कई क्षेत्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया.
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Source: IOCL