RJD Candidate List 2025: राजद ने 71 उम्मीदवारों को बांटे सिंबल, किस किसका है नाम?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की पहली आधिकारिक लिस्ट का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है. हालांकि, 71 प्रत्याशियों को पहले ही सिंबल सौंपे जा चुके हैं. इन नामों में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूदा विधायक और कुछ नए चेहरे शामिल हैं.

सबसे प्रमुख नाम तेजस्वी यादव का है, जो इस बार भी राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे. उनके साथ कई अन्य दिग्गज नेताओं को भी सिंबल दिया जा चुका है. उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सरायरंजन से अरविंद कुमार साहनी, हिलसा से शक्ति सिंह यादव, इस्लामपुर से राकेश रोशन और महुआ से मुकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे.

किस प्रत्याशी को कहां से मिला सिंबल

इसके अलावा बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, मनेर से भाई वीरेन्द्र, फतुहा से रामानंद यादव, परबत्ता से संजीव कुमार सिंह और सिवान से अवध बिहारी चौधरी को भी सिंबल सौंपा गया है. वहीं, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, जो दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के पुत्र हैं. इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे.

आरजेडी ने महिलाओं को भी दिया मौका

महिलाओं को भी आरजेडी ने इस बार उचित प्रतिनिधित्व दिया है. मसौढ़ी से रेखा पासवान और हसनपुर से माला पुष्पम को सिंबल मिल चुका है. इन सीटों पर महिला प्रत्याशियों के उतरने से पार्टी अपने 'समावेशी चेहरे' को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में मोरवा से रणविजय साहू, शाहपुर से राहुल तिवारी, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, बहादुरपुर से भोला यादव, सोनपुर से रामानुज प्रसाद और मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव शामिल हैं. इसी तरह शेखपुरा से विजय सम्राट, गरखा से सुरेंद्र राम और अलौली से रामवृक्ष सदा को भी सिंबल मिल गया है.

शाम तक जारी हो जाएगी आरजेडी की फाइनल लिस्ट

आरजेडी सूत्रों का कहना है कि बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और शाम तक पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी. महागठबंधन (Mahagathbandhan) में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन आरजेडी ने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव इस बार युवाओं और पिछड़े वर्गों पर खास ध्यान दे रहे हैं. पार्टी की रणनीति साफ है - पुराने नेताओं के साथ नए चेहरों का संतुलन बनाकर, आरजेडी बिहार की सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है.