हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD Candidate List 2025: राजद ने 71 उम्मीदवारों को बांटे सिंबल, किस किसका है नाम?

RJD Candidate List 2025: राजद ने 71 उम्मीदवारों को बांटे सिंबल, किस किसका है नाम?

Bihar Elections 2025: तेजस्वी यादव राघोपुर से उम्मीदवार होंगे. आरजेडी ने अब तक 30 से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है. आधिकारिक लिस्ट आज शाम तक जारी की जाएगी.

By : आर्यन आनंद | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की पहली आधिकारिक लिस्ट का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है. हालांकि, 71 प्रत्याशियों को पहले ही सिंबल सौंपे जा चुके हैं. इन नामों में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूदा विधायक और कुछ नए चेहरे शामिल हैं.

सबसे प्रमुख नाम तेजस्वी यादव का है, जो इस बार भी राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे. उनके साथ कई अन्य दिग्गज नेताओं को भी सिंबल दिया जा चुका है. उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सरायरंजन से अरविंद कुमार साहनी, हिलसा से शक्ति सिंह यादव, इस्लामपुर से राकेश रोशन और महुआ से मुकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे.

किस प्रत्याशी को कहां से मिला सिंबल

इसके अलावा बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, मनेर से भाई वीरेन्द्र, फतुहा से रामानंद यादव, परबत्ता से संजीव कुमार सिंह और सिवान से अवध बिहारी चौधरी को भी सिंबल सौंपा गया है. वहीं, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, जो दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के पुत्र हैं. इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे.

आरजेडी ने महिलाओं को भी दिया मौका

महिलाओं को भी आरजेडी ने इस बार उचित प्रतिनिधित्व दिया है. मसौढ़ी से रेखा पासवान और हसनपुर से माला पुष्पम को सिंबल मिल चुका है. इन सीटों पर महिला प्रत्याशियों के उतरने से पार्टी अपने 'समावेशी चेहरे' को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में मोरवा से रणविजय साहू, शाहपुर से राहुल तिवारी, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, बहादुरपुर से भोला यादव, सोनपुर से रामानुज प्रसाद और मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव शामिल हैं. इसी तरह शेखपुरा से विजय सम्राट, गरखा से सुरेंद्र राम और अलौली से रामवृक्ष सदा को भी सिंबल मिल गया है.

शाम तक जारी हो जाएगी आरजेडी की फाइनल लिस्ट

आरजेडी सूत्रों का कहना है कि बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और शाम तक पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी. महागठबंधन (Mahagathbandhan) में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन आरजेडी ने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव इस बार युवाओं और पिछड़े वर्गों पर खास ध्यान दे रहे हैं. पार्टी की रणनीति साफ है - पुराने नेताओं के साथ नए चेहरों का संतुलन बनाकर, आरजेडी बिहार की सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है.

Published at : 15 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
यूटिलिटी
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
शिक्षा
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
हेल्थ
Cervical Pain: कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget