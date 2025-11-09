'CCTV बंद देखकर हैरान हैं हम', स्ट्रांग रूम पर RJD उम्मीदवार अनु शुक्ला ने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अभी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. जिसमें हाजीपुर की महनार विधानसभा का स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने से RJD कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया. धांधली का आरोप भी लगाया, जबकि स्थानीय प्रशासन ने इससे इनकार किया है.

RJD के लालगंज विधानसभा प्रत्याशी अनु शुक्ला मौके पर पहुंची और कहा कि CCTV बंद होने से हम हैरान हैं, एनडीए उम्मीदवारों को कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें डर है. उन्होंने प्रशासन से इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है. बता दें कि आरएन कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का एक सीसीटीवी बंद हो गया था, जिसका वीडियो RJD ने शेयर कर धांधली का आरोप लगाया. यही नहीं एक वैन को बाहर निकलते भी दिखाया गया है.

RJD उम्मीदवार अनु शुक्ला का बयान

लालगंज विधानसभा से RJD उम्मीदवार अनु शुक्ला स्ट्रांग रूम पहुंची और कहा कि सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था और जो काम नहीं कर रहा था. उसे हमने चालू करने की कोशिश की, लेकिन सुबह हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ है कि महनार विधानसभा का सीसीटीवी कैमरा बंद है, तो हम सब हैरान रह गए. इसलिए हम सब यहां आए हैं और जांच हो रही है. यहां महागठबंधन के लोग हैं, लेकिन एनडीए का एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि वो डरे हुए नहीं हैं, और हम डरे हुए हैं. हम बस यही कहेंगे कि सबकी जांच होनी चाहिए. हमें डीएम पर भरोसा है, वो ज़रूर कार्रवाई करेंगी.

डीएम का धांधली से इनकार

इस मामले में डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि कैमरा का टाइमर लॉक एक्टिव हो गया था, इसलिए डिस्प्ले ऑफ हो गयी थी. RJD कार्यकर्ताओं को पुष्टि कराई गयी. वीडियो भ्रामक दावे के साथ वायरल किया गया. वैन में सुरक्षा बलों के बिस्तर और सामान था,जांच के बाद ही कोई गाड़ी या सामान अन्दर जा रहा है.