बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवादी विधायक BJP से, दूसरे और तीसरे नंबर इस पार्टी का नाम

बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है. नीतीश कुमार गुरुवार (20 नवंबर) को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. ऐसे में बिहार विधानसभा में इस बार के चुनाव में चुनकर आए विधायकों में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा परिवारवादी रही है?

बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा परिवारवादी विधायक हैं. परिवारवादी विधायकों में दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू और तीसरे स्थान पर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल रही है. आइए इस बार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

परिवारवादी विधायकों के आंकड़ें

साल 2020 के विधानसभा चुनावों में ऐसे 70 विधायक थे, जो परिवारवादी थे. यह सभी विधायकों का कुल 28. 81 प्रतिशत था. इस बार इस आंकड़ें में कुल 59 परिवारवादी विधायक हैं. जो सभी विधायकों का 24.28 प्रतिशत है.

बीजेपी की ओर से सभी 89 विधायकों में से 23.59 प्रतिशत के साथ 21 विधायक जीतकर आए हैं. पिछले चुनाव में पार्टी की ओर से 21.25 प्रतिशत के साथ 17 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे.

नीतीश कुमार की जेडीयू की बात करें तो 85 विधायकों में से 22.35 प्रतिशत के सात 19 परिवारवादी विधायक जीते हैं. यह संख्या पिछली बार 16 थी, जो सभी विधायकों का 36.36 फीसदी था.

वहीं आरजेडी की बात करें तो पार्टी ने 25 सीटें जीती हैं. इसमें से 40 फीसदी के साथ 10 परिवारवादी विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं. साल 2020 के परिणामों के बाद यह संख्या 42.25 फीसदी के साथ 30 विधायकों की थी.

अन्य दलों में परिवारवादी विधायक

अगर बात करें अन्य दलों की तो उसमें चौथे स्थान पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है. 5 विधायकों में 80 फीसदी के साथ पार्टी के 4 ऐसे विधायक हैं जो परिवारवाद की राजनीति से आते हैं. यह संख्या पिछले चुनाव में 50 प्रतिशत के साथ 2 थी. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से 4 विधायकों में से 50 फीसदी के साथ 2 परिवारवादी विधायक जीतें है.

दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायकों में से 5.26 फीसदी के साथ 1 विधायक विधानसभा में पहुंचा है. कांग्रेस की बात करें तो 6 विधायकों में 16.67 फीसदी के साथ 1 परिवारवादी विधायक है. यह संख्या पिछले चुनाव में 23.53 फीसदी के साथ 4 थी.

वहीं सीपीआई माले की ओर से 100 फीसदी के साथ 1 विधायक जीतकर सदन में पहुंचा है. पार्टी की ओर से पिछले चुनाव में भी 100 फीसदी के साथ 1 परिवारवादी विधायक जीतकर सदन में पहुंचा था.