मधेपुरा में हत्या, सोनपुर में मर्डर, RJD ने कहा- 'मोदी जी सिक्सर की गोलियां आपके…'

बिहार के अलग-अलग जिलों में बीते दो-तीन दिनों में कई घटनाएं हुई हैं. इसको लेकर आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार, पीएम मोदी और सम्राट चौधरी को घेरा जा रहा है. आरजेडी के एक्स हैंडल से कई पोस्ट किए गए हैं. बुधवार (26 नवंबर, 2025) को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एक पोस्ट में कई घटनाओं का जिक्र किया और इसे मोदी-नीतीश का महाजंगलराज बताया.

आरजेडी ने लिखा, "मधेपुरा में बढ़ई की गोली मारकर हत्या! सीतामढ़ी में गोलीबारी, युवक को लगी गोलियां! सोनपुर में अपराधियों ने गोली मार की शिक्षक की हत्या! बेतिया में बारात पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कई को लगी गोली, गोपालगंज में शादी समारोह में फायरिंग, कई को लगी गोली, मोदी-नीतीश का महाजंगलराज, जातिवादी मीडिया का रामराज्य! मोदी जी सिक्सर की गोलियां आपके समर्थक अब गरीब लोगों पर चला रहे हैं."

पीएम मोदी ने किया था सिक्सर के गोली का जिक्र

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार आए थे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी को भोजपुरी गाने के बोल के जरिए निशाने पर लिया था. उस वक्त पीएम मोदी ने "मारी सिक्सर के छह गोली…" का जिक्र करते हुए आरजेडी पर हमला किया था. अब उन्हीं की बातों से आरजेडी ने बिहार में ही रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए पलटवार किया है.

आरजेडी की ओर से किए गए अलग-अलग पोस्ट पढ़ें

1) "बिहार में जंगलराज! पटना के होटल में खाना खाया, पैसे मांगे तो बरसा दी दनादन गोलियां"

2) "मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग! भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट!"

3) "भागलपुर में 4-5 दर्जन मोदी समर्थक सम्राट अपराधियों ने मंगलराज समझ बारात पर किया हमला! अनेक घायल, बारातियों से जेवरात, गहने और पैसे लूटे, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, मोदी है तो मुमकिन है बोल-दूल्हा जान बचाकर भागा!"

4) "पटना में खून ही खून! अब हुआ ट्रिपल मर्डर! अपराधियों ने कानून व्यवस्था का बजाया घंटा, बड़बोले गृहमंत्री का मुंह लटका!"

5) "रोहतास में गोलीबारी से तीन लोगों की मौत! ये अपराध जंगलराज की श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में अचेत मुख्यमंत्री और बड़बोला गृहमंत्री है. बाकी सिस्टम वही है."

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास खाली कराने के पीछे BJP के मजबूत होने का असर? पढ़िए क्यों छिन रहा बंगला