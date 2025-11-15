हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपरिहार में RJD की हार की बड़ी वजह रहीं बागी नेता, रितु जायसवाल को टिकट न देकर गलती कर बैठे तेजस्वी

परिहार में RJD की हार की बड़ी वजह रहीं बागी नेता, रितु जायसवाल को टिकट न देकर गलती कर बैठे तेजस्वी

Bihar Elections Result: परिहार सीट पर रितु जायसवाल के बागी तेवरों ने चुनाव को रोमांचक बना दिया. भाजपा की गायत्री देवी जीतीं, रितु दूसरे स्थान पर रहीं. टिकट न देना राजद की बड़ी गलती साबित हुई.

By : पंकज यादव | Updated at : 15 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की रही, तो वह थी परिहार विधानसभा सीट. यहां की राजनीति में पिछले कुछ सालों से एक नाम लगातार गूंजता रहा है, रितु जायसवाल. जिन्हें इलाके में लोग प्यार से ‘मुखिया दीदी’ भी कहते हैं. इस बार उन्होंने राजद से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरकर माहौल ही बदल दिया.

राजद का बड़ा दांव उलटा पड़ा

रितु जायसवाल 2020 में राजद की उम्मीदवार थीं और बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 1569 वोटों से चुनाव हारी थीं. तब उन्हें समर्थन देने वाले लोगों का मानना था कि इस बार टिकट देकर राजद उनकी मेहनत का फायदा उठाएगी. लेकिन टिकट नहीं मिला तो रितु जायसवाल ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया. यहीं से परिहार की राजनीति में नई गर्मी आ गई और राजद का पूरा सोशल समीकरण बिगड़ता चला गया.

तीन तरफा मुकाबला, लेकिन बढ़त भाजपा की

इस बार परिहार सीट पर मुकाबला तीन तरफा हो गया. अंत में परिणाम कुछ इस तरह रहे-

जीतीं- गायत्री देवी (BJP)
वोट: 82644
बहुमत: +17189

दूसरे स्थान पर रहीं रितु जायसवाल (Independent)
वोट: 65455

तीसरे स्थान पर रहीं स्मिता गुप्ता (RJD)
वोट मिले 48534

स्पष्ट है कि रितु जायसवाल ने निर्दलीय होने के बावजूद 65 हजार से ज्यादा वोट बटोर कर पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया. अगर वह राजद की तरफ से लड़ रहीं होतीं, तो समीकरण शायद बिल्कुल अलग होता.

रितु जायसवाल की पकड़ अभी भी मजबूत

रितु जायसवाल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी संगठन के बिना सिर्फ अपनी छवि और कार्यशैली के दम पर उन्होंने भाजपा को कड़ी टक्कर दी और राजद के अधिकतर वोट अपने खाते में खींच लिए.

चुनाव प्रचार के दौरान वे तेजस्वी यादव और राजद संगठन पर खुलेआम नाराजगी जताती रहीं. उनका आरोप था कि टिकट बंटवारे में मेहनत की कीमत नहीं, राजनीति की चमक देखी गई.

राजद को सबसे बड़ा नुकसान

चुनाव परिणाम साफ बताते हैं कि रितु जायसवाल को टिकट न देकर राजद ने अपनी ही संभावनाओं को कमजोर कर दिया. राजद उम्मीदवार स्मिता गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं और 48 हजार वोटों पर ही सिमट गईं. वहीं रितु जायसवाल ने अकेले ही राजद का परंपरागत वोट बैंक काफी हद तक अपनी ओर खींच लिया.

गायत्री देवी की लगातार दूसरी जीत

भाजपा उम्मीदवार गायत्री देवी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है. 2020 में भी उन्होंने रितु जायसवाल को शिकस्त दी थी और इस बार उनका मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण था. लेकिन भाजपा के संगठन और वोट ट्रांसफर ने उनकी राह सरल बना दी.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 15 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Elections Result BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget