बिहार में यूं चला BJP का विजय रथ, 42 सीटों पर RJD, 27 पर कांग्रेस को हराया, 7 पर VIP को दी पटखनी

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक पंडितों के सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने न सिर्फ अपने सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के साथ मिलकर एनडीए 202 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दिलाया, बल्कि महागठबंधन के हर प्रमुख घटक को सीधी लड़ाई में धूल चटाई.

आधिकारिक परिणामों के अनुसार, बीजेपी ने कुल 89 सीटों पर विजय प्राप्त की, इनमें 42 सीटों पर RJD, 27 पर कांग्रेस, 11 पर लेफ्ट पार्टियाँ (CPI, CPI-ML), 7 पर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवारों को हराया गया.

राष्ट्रीय जनता दल, जो लंबे समय तक बिहार की सत्ता का पर्याय रही है, इस बार बीजेपी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई. 42 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ और हर बार बीजेपी ने RJD को धूल चटाई.

तेजस्वी यादव की युवा छवि, लालू प्रसाद के पुराने जनाधार और महागठबंधन की एकजुटता सब बेकार साबित हुई. बीजेपी की संगठन शक्ति, मोदी-नीतीश की जोड़ी और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ ने RJD के गढ़ों में भी सेंध लगा दी.

देखें पूरी लिस्ट, जहां बीजेपी ने आरजेडी को चटाई धूल

अल्नागर में मैथिली ठाकुर ने RJD के बिनोद मिश्रा को 11,737 वोटों से हराया.

अमनौर में कृष्ण कुमार मंटू ने सुनील कुमार (RJD) को 38,068 वोटों की रिकॉर्ड मार्जिन से पराजित किया.

बांकीपुर में नितिन नवीन मंडल ने सुमित्रा कुमारी (RJD) को 25,934 वोटों से शिकस्त दी.

बरह में सीराम सिंह ने करणवीर सिंह (RJD) को 24,813 वोटों से पराजित किया.

बहरा में रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने अशोक कुमार सिंह (RJD) को 14,403 वोटों से हराया.

भूसाव में भारती बिंद ने बिरेंद्र कुमार (RJD) को 24,415 वोटों से धराशायी किया.

चिरैया में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने लक्ष्मी नारायण (RJD) को 33,960 वोटों से पराजित किया.

दरभंगा में राम कृपाल यादव ने चंदन रॉय (RJD) को 29,133 वोटों से शिकस्त दी.

गौरा बौराम में सुजीत कुमार ने अफजल खान (RJD) को 5,669 वोटों से हराया.

हाजीपुर में अवधेश सिंह ने देव कुमार चौरसिया (RJD) को 18,609 वोटों से पराजित किया.

हरसिद्धि में कृष्णनंदन पासवान ने राजेंद्र कुमार (RJD) को 7,095 वोटों से हराया.

कल्याणपुर में सचिंद्र प्रसाद सिंह ने मनोज कुमार यादव (RJD) को 15,568 वोटों से शिकस्त दी.

कटोरिया में पुरण लाल तुडू ने स्वीटी सिना हेंब्रम (RJD) को 10,986 वोटों से पराजित किया.

खजौली में अरुण शंकर प्रसाद ने ब्रज किशोर यादव (RJD) को 13,126 वोटों से हराया.

लालगंज में संजय कुमार सिंह ने शिवानी शुक्ला (RJD) को 32,167 वोटों से धराशायी किया.

मधुबन में रण रणधीर ने संध्या रानी (RJD) को 5,492 वोटों से पराजित किया.

मोहिउद्दीननगर में राजेश कुमार सिंह ने एजा यादव (RJD) को 11,682 वोटों से हराया.

मुंगेर में प्रमोद कुमार ने देवा गुप्ता (RJD) को 15,350 वोटों से शिकस्त दी.

मरकटगंज में संजय कुमार पांडेय ने दीपक यादव (RJD) को 26,458 वोटों से हराया.

मारपतगंज में देवांती यादव ने राम किशोर यादव (RJD) को 26,353 वोटों से शिकस्त दी.

पटेपुर में लखेंद्र कुमार रौशन ने प्रेमा चौधरी (RJD) को 22,980 वोटों से पराजित किया.

पीरपैंती में निरज पासवान ने इशा विलास पासवान (RJD) को 5,731 वोटों से हराया.

राजनगर में सुदीप कुमार ने बिष्णु देव मोची (RJD) को 42,165 वोटों से धराशायी किया.

रामनगर में नंद किशोर राम ने सुबोध कुमार (RJD) को 35,680 वोटों से पराजित किया.

शाहपुर में राकेश रंजन ने राहुल तिवारी (RJD) को 15,252 वोटों से हराया.

सुल्तानगंज में सुनील कुमार पिंटू ने अनिल कुमार (RJD) को 5,552 वोटों से शिकस्त दी.

सावन में मंगल पांडेय ने मधु भारती चंद्रवंशी (RJD) को 9,930 वोटों से पराजित किया.

सोनपुर में विनय कुमार सिंह ने डॉ. रामानुज प्रसाद (RJD) को 47,678 वोटों की भारी मार्जिन से हराया.

तरैया में जनक सिंह ने शैलेंद्र प्रसाद (RJD) को 1,325 वोटों से शिकस्त दी.

तरपुर में सम्राट चौधरी ने अरुण कुमार (RJD) को 45,843 वोटों की रिकॉर्ड मार्जिन से धराशायी किया.

केोती में मुरारी मोहन झा ने फराज फातमी (RJD) को 7,305 वोटों से पराजित किया.

बनका में केदार नाथ सिंह ने चंदा देवी (RJD) को 25,436 वोटों से हराया.

बक्सर में मितिलेश तिवारी ने प्रेम शंकर प्रसाद (RJD) को 16,953 वोटों से शिकस्त दी.

छतौर में निरज कुमार सिंह ने डॉ. विपिन मार (RJD) को 16,178 वोटों से पराजित किया.

गोरियाकोठी में देवेंद्र प्रसाद ने विनय कुमार (RJDएम) को 24,194 वोटों से हराया.

चौपारण में आनंद मिश्रा ने संजय कुमार तिवारी (RJD) को 26,833 वोटों से शिकस्त दी.

रोसरा में बिरेंद्र कुमार सिंह ने प्रजापति किशोर राय (RJD गठबंधन) को 50,523 वोटों से पराजित किया.

पिपरा में श्याम बाबू प्रसाद यादव ने रामजंगल प्रसाद (RJD गठबंधन) को 10,725 वोटों से शिकस्त दी.

वजीरगंज में बिरेंद्र सिंह ने अवधेश कुमार (RJD गठबंधन) को 12,733 वोटों से पराजित किया.

ये आंकड़े साफ बताते हैं, RJD का ग्रामीण गढ़ हो या शहरी इलाका, बीजेपी ने हर जगह सेंध लगाई. लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में तेजस्वी की रणनीति फेल रही. परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और विकास से दूरी, ये मुद्दे RJD पर भारी पड़े.

27 सीटों पर कांग्रेस का सफाया, राहुल की रणनीति फेल

इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो महागठबंधन का हिस्सा थी, 27 सीटों पर बीजेपी से सीधे मुकाबले में हारी. यह कांग्रेस के लिए बिहार में सबसे बड़ा झटका है. राहुल गांधी की "न्याय यात्रा" और "हाथ से हाथ जोड़ो" अभियान बिहार में कोई असर नहीं दिखा पाए. नेतृत्व का अभाव, स्थानीय स्तर पर कमजोर संगठन और RJD के साथ सीट बंटवारे में असंतुलन, यही हार के कारण रहे. देखें लिस्ट-

औरंगाबाद में त्रिविक्रम नारायण सिंह ने आनंद शंकर (कांग्रेस) को 6,574 वोटों से हराया.

बछवारा में सुरेंद्र मेहता ने शिव प्रकाश गुप्ता (कांग्रेस) को 15,841 वोटों से पराजित किया.

बाघा में हरम सिंह ने जयश मंगल (कांग्रेस) को 6,133 वोटों से शिकस्त दी.

भागलपुर में रोहित पांडेय ने अजीत शर्मा (कांग्रेस) को 14,374 वोटों से हराया.

भारसरिफ में डॉ. सुनील कुमार ने उमर खान (कांग्रेस) को 29,166 वोटों से पराजित किया.

बिक्रम में सिद्धार्थ सौरव ने अनिल कुमार तिवारी (कांग्रेस) को 5,601 वोटों से शिकस्त दी.

बेगूसराय में कुंदन कुमार झा ने अमित भूषण (कांग्रेस) को 30,685 वोटों से हराया.

बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा ने नलिनी रंजन झा (कांग्रेस) को 23,932 वोटों से पराजित किया.

बथनाहा में अनिल कुमार ने नवीन कुमार (कांग्रेस) को 51,769 वोटों की रिकॉर्ड मार्जिन से धराशायी किया.

गया टाउन में प्रेम कुमार ने अखौरी ओंकार (कांग्रेस) को 26,422 वोटों से हराया.

गोपालगंज में सुभाष कांत सिंह ने ओम प्रकाश गर्ग (कांग्रेस) को 28,975 वोटों से शिकस्त दी.

हिसुआ में अनिल सिंह ने नीतू कुमारी (कांग्रेस) को 27,849 वोटों से पराजित किया.

जाले में जीवेश कुमार ने ऋषि मिश्रा (कांग्रेस) को 21,862 वोटों से हराया.

कोढ़ा में कविता देवी प्रसाद ने पूनम कुमारी (कांग्रेस) को 22,957 वोटों से शिकस्त दी.

कुम्हरार में संजय कुमार गुप्ता ने इंद्रदीप कुमार (कांग्रेस) को 47,520 वोटों से हराया.

लखीसराय में वेद प्रकाश गुप्ता सिंह ने सुनील कुमार सुरेश (कांग्रेस) को 9,471 वोटों से शिकस्त दी.

मुजफ्फरपुर में रंजन कुमार ने बिजेंद्र चौधरी (कांग्रेस) को 33,657 वोटों से हराया.

औटान में नारायण प्रसाद ने राम कुमार (कांग्रेस) को 25,072 वोटों से पराजित किया.

पटना साहिब में रत्नेश कुमार ने शहनाज शेख (कांग्रेस) को 38,900 वोटों से धराशायी किया.

पूर्णिया में विजय कुमार खेमका ने जितेंद्र कुमार (कांग्रेस) को 33,222 वोटों से हराया.

रक्सौल में प्रमोद कुमार सिन्हा ने श्याम बिहारी प्रसाद (कांग्रेस) को 17,878 वोटों से शिकस्त दी.

रीगा में बैद्यनाथ प्रसाद ने अमित कुमार (कांग्रेस) को 33,125 वोटों से पराजित किया.

रोसरा में बिरेंद्र कुमार सिंह ने प्रजापति किशोर राय (कांग्रेस) को 50,523 वोटों से हराया.

वजीरगंज में बिरेंद्र सिंह ने अवधेश कुमार (कांग्रेस) को 12,733 वोटों से शिकस्त दी.

11 सीटों पर लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला

लेफ्ट पार्टियाँ खासकर CPI(ML) बिहार में हमेशा से सामाजिक न्याय और मजदूर-किसान के मुद्दों पर मजबूत रही हैं. लेकिन इस बार बीजेपी ने 11 सीटों पर उन्हें सीधे हराकर साफ कर दिया कि वामपंथ का आधार अब कमजोर पड़ रहा है.

अगम्मा में महेश पासवान ने शिव प्रकाश राय (CPI-ML) को 953 वोटों से हराया.

अरवल में संजय सिंह (टाइगर) ने कयामुद्दीन सिंह (CPI-ML) को 19,591 वोटों से पराजित किया.

दिघा में संजीव चौहान ने दिव्या गौतम (CPI-ML) को 5,907 वोटों से शिकस्त दी.

हायाघाट में राम चंद्र प्रसाद ने श्याम भारती (CPI-ML) को 11,389 वोटों से हराया.

झंझारपुर में नितीश मिश्रा ने राम नारायन यादव (CPI) को 5,484 वोटों से पराजित किया.

पिपरा में श्याम बाबू प्रसाद यादव ने रामजंगल प्रसाद (CPI-ML) को 10,725 वोटों से शिकस्त दी.

तेघरा में राजेश कुमार ने राम रतन सिंह (CPI) को 3,536 वोटों से हराया.

तरारी में विशाल प्रशांत ने मदन सिंह (CPI-ML) को 11,464 वोटों से पराजित किया.

चौपारण में आनंद मिश्रा ने संजय कुमार तिवारी (लेफ्ट गठबंधन) को 26,833 वोटों से हराया.

सावन में मंगल पांडेय ने मधु भारती चंद्रवंशी (लेफ्ट गठबंधन) को 9,930 वोटों से शिकस्त दी.

7 सीटों पर VIP का सपना टूटा

विकासशील इंसान पार्टी (VIP), जो मुकेश सहनी की पार्टी है और मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, 7 सीटों पर बीजेपी से हारी.

औराई में राम निषाद ने भोगेंद्र साह (VIP) को 57,086 वोटों की रिकॉर्ड मार्जिन से हराया.

बरुआ में अरुण कुमार सिंह ने राकेश कुमार (VIP) को 29,052 वोटों से पराजित किया.

कटिहार में तारकिशोर प्रसाद ने सुनील कुमार अविचल (VIP) को 22,154 वोटों से शिकस्त दी.

सक्ती में विजय कुमार मंडल ने हरि नारायण प्रसाद (VIP) को 19,322 वोटों से हराया.

लौरिया में विनय भारती ने रण कौशल प्रसाद (VIP) को 26,966 वोटों से पराजित किया.

दरभंगा ग्रामीण में संजय सरोजी ने जमेश साहनी (VIP) को 24,593 वोटों से शिकस्त दी.

परिहार में गायत्री देवी ने ऋतू जायसवाल (VIP समर्थित) को 17,199 वोटों से हराया.

2 निर्दलीयों को भी नहीं बख्शा

बीजेपी ने 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी हराकर साबित किया कि वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती.