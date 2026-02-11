रक्सौल (पूर्वी चंपारण) में वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा इन दिनों विवादों में घिर गई है. यह भागवत कथा 5 फरवरी से इंडो-नेपाल बॉर्डर स्थित रक्सौल हवाई अड्डा परिसर में चल रही है. चौथे दिन कथा के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी. जैसे ही अनिरुद्धाचार्य महाराज पंडाल पहुंचे, उसी गेट से बड़ी संख्या में लोग अंदर घुसने लगे. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की. लेकिन स्थिति बिगड़ गई और अंत में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

इस घटना के बाद पांचवें दिन कथा मंच से अनिरुद्धाचार्य महाराज का रवैया काफी आक्रोशपूर्ण रहा. उन्होंने श्रोताओं के बीच तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और रक्सौल नगर परिषद पर शौचालय हटाने को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे. उन्होंने यह भी कहा कि कथा आयोजन में किसी के बाप का पैसा नहीं लगा है और किसी से एक रुपया भी नहीं लिया गया है. उनके इस बयान से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई.

शहर में होल्डिंग पोस्टर के माध्यम से किया प्रचार प्रसार

स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इन आरोपों को गलत बताया. रक्सौल नगर परिषद के प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोजन के लिए शहर में प्रचार-प्रसार किया गया. सफाई कर्मी लगाए गए और चलंत शौचालय की व्यवस्था भी की गई थी. नगर परिषद के अनुसार सीमित संसाधनों के बावजूद कर्मचारियों और मजदूरों को लगातार लगाया गया. वहीं स्थानीय नेताओं और युवाओं ने दावा किया कि रक्सौल और नेपाल के बीरगंज क्षेत्र से चंदा और सहयोग जुटाकर आयोजन में मदद की गई है.

रक्सौल नगर परिषद के प्रतिनिधियों ने कहा कि रक्सौल नगर निगम का स्टेन्थ छोटा है मात्र तीन चलंत शौचालय भागवत कथा आयोजन पर तैनात के साथ पहला दिन पचास मजदूर और दूसरे दिन से लगातार 25 मजदूर कार्यरत का दावा किया. वहीं शहर में होल्डिंग पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है जिसका शुल्क करीब ढाई लाख होगा उसे नगर परिषद के बैठक में माफ कराने पर विचार किया जा रहा है.

कथा में किसी के बाप का एक रुपया नहीं लगा- अनिरुद्धाचार्य महाराज

वही मीडिया के द्वारा लाठीचार्ज की खबर दिखाए जाने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज आड़े हाथों लेते हुए कथा मंच से श्रद्धालुओं के समक्ष बोले सबसे झूठ फैलाने वाला राष्ट्रीय मीडिया है. नगर परिषद से सवाल करना चाहिए कि शौचालय आम लोगों की सेवा में रखना चाहिए. क्यों ले गया नहीं करेगा सवाल झूठ फैलाएगा राष्ट्रीय चैनल वाला भागवत कथा में लाठीचार्ज हुआ. कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज बोले किसी का बाप का एक रुपया नहीं लगा है भागवत कथा आयोजन में किसी से एक रुपया नहीं लिया गया है.

नगर पार्षद पति रक्सौल नगर परिषद दीपक गुप्ता ने कहा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के आरोप का तहकीकात करने पर क्या है. हकीकत स्थानीय लोगों से बातचीत में क्या कहा आपको रूबरू कराते है. युवा एवं जदयू उपाध्यक्ष सन्नी कुमार ने कहा कि रक्सौल नगर पार्षद पति दीपक गुप्ता ने बताया कि भागवत कथा आयोजन को लेकर अपने वार्ड समेत रक्सौल शहर एवं नेपाल के बीरगंज से काफी सहयोग हम खुद आयोजनकर्ता के साथ घूम घूम सहयोग कराए है.

आयोजनकर्ता के साथ घूम-घूमकर दिलाया चंदा- सन्नी कुमार

वही शहर के तेज तर्रार युवा सन्नी कुमार से बातचीत में बताया आयोजनकर्ता के साथ घूम-घूम कर बहुत चंदा दिलाए है. भागवत कथा आयोजन के लिए. ऐसे में चौथा दिन जब पंडाल के पास भागवत कथा सुनने पहुंचे थे, तो 1 लाख की डिमांड करते हुए पहचाने से इनकार कर निकाल दिया गया . जिसके बाद आंख से आंसू छलका जिसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का प्रसाद समझ पीछे जा कर भागवत कथा सुन घर लौटे जिसका सदमा जैसा हालत से गुजर रहा हूं.

जबकि मोतिहारी पुलिस के द्वारा QRT टीम,स्कॉट,पुलिस बल समेत कई थानों को लगा सुरक्षा बवस्था मुक्कमल करने में जुटी है. वही रक्सौल बॉडर पर तैनात SSB 47 बटालियन ने अपने कैम्प में बुला भगवान जैसा सम्मान दिया. फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज कथा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के बीच कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए बाप अम्मी तक आ जा रहे है.

रक्सौल विधायक प्रमोद सिन्हा समेत स्थानीय सह पश्चिमी चम्पारण सांसद डॉ संजय जायसवाल भागवत कथा सुनी. कथा का आयोजन 5 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजन किया जाना है. कार्यक्रम स्थानीय लोगों के बुलावा स्थानीय लोगों की सहयोग राशि पर रक्सौल हवाई अड्डा के प्रांगण में किया जा रहा है.

