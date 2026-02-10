भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में डेहरी कोर्ट ने दी जमानत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में डेहरी कोर्ट ने दी जमानत

Pawan Singh News: रोहतास की व्यवहार न्यायालय से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को जमानत मिल गई है. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पवन सिंह को यह राहत मिली है.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Feb 2026 10:29 PM (IST)
रोहतास जिले के डेहरी व्यवहार न्यायालय से मंगलवार (10 फरवरी) को भोजपुरी फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में जमानत मिल गई. यह मामला वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. चुनाव के समय बिना अनुमति जुलूस और रैली निकालने के आरोप में डेहरी नगर थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसी मामले में न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में पवन सिंह मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए. डेहरी कोर्ट परिसर में पवन सिंह के पहुंचते ही समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. हालांकि, पेशी के बाद वे मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप निकल गए. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया.

आचार संहिता उल्लंघन का मामला क्या है?

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह पर चुनाव प्रचार के क्रम में बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकालने और रैली करने का आरोप लगा था. निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के तहत ऐसे किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है.

आरोप है कि इसी नियम का उल्लंघन करते हुए डेहरी नगर क्षेत्र में जुलूस निकाला गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने डेहरी नगर थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पवन सिंह को समन जारी किया था. काफी समय बाद वे इस समन पर कोर्ट में उपस्थित हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

पवन सिंह ने आरोपों से किया इनकार

कोर्ट में पेशी के दौरान पवन सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. उनके अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला अब गवाही के चरण में पहुंच चुका है. सरकारी पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी. 

अधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि न्यायालय ने पवन सिंह को जमानत प्रदान कर दी है और उनके दोनों जमानती रोहतास जिले के ही निवासी हैं. वकील के अनुसार, यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई है और अदालत में तथ्यों के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा.

कई थानों में दर्ज हुए थे मामले

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर पवन सिंह के खिलाफ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल पांच मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से एक मामला संझौली थाना कांड संख्या 70/2024 से संबंधित था, जिसमें उन्हें पहले ही न्यायालय से राहत मिल चुकी है और वे उस केस में बरी हो चुके हैं. हालांकि, अभी भी चार अन्य मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं. इन मामलों में भी समय-समय पर कोर्ट में पेशी होनी है.

पेशी के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़ 

पवन सिंह के कोर्ट पहुंचने की सूचना मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में न्यायालय परिसर के आसपास इकट्ठा हो गए थे. भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी. कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. हालांकि, पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.

पवन सिंह ने मीडिया से बनाई दूरी

पवन सिंह की पेशी को लेकर मीडिया भी बड़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. कोर्ट से बाहर निकलते समय वे सीधे अपने वाहन में बैठकर रवाना हो गए. उनके इस रवैये को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा बनी रही.

फिलहाल, इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें सरकारी पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा. तब तक पवन सिंह को इस मामले में जमानत पर राहत मिल गई है, लेकिन अन्य मामलों में उन्हें आगे भी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

Published at : 10 Feb 2026 10:26 PM (IST)
Embed widget