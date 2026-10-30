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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के सबसे अमीर व्यक्ति RK Sinha, मात्र 250 रुपये से शुरू की थी SIS, अरबपतियों में थे शुमार

पटना के सबसे अमीर व्यक्ति RK Sinha, मात्र 250 रुपये से शुरू की थी SIS, अरबपतियों में थे शुमार

अरबपति बिजनेसमैन रविंद्र किशोर सिन्हा SIS ग्रुप के मालिक थे. उन्होंने मात्र 250 रुपये से कंपनी की शुरुआत की थी. आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 बिलियन डॉलर आंकी जाती है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Oct 2026 01:30 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व राज्यसभा सांसद और जाने-माने बिजनेसमैन रविंद्र किशोर सिन्हा (आरके सिन्हा) का आज (शुक्रवार, 30 अक्टूबर) को निधन हो गया. उन्होंने यूपी के नोएडा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. आरके सिन्हा की गिनती बिहार के अरबपतियों में होती है. उन्हें पटना का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है. 

रविंद्र किशोर सिन्हा समाचार एजेंसी हिंदूस्थान के संस्थापक रहे हैं. इसके अलावा, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS ग्रुप के भी मालिक थे. हाल ही में उनकी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उनका मुनाफा 28 प्रतिशत बढ़कर 105.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. पिछले साल यह 82 करोड़ के करीब था. इससे साबित होता है कि वे बेहद मजबूत उद्योगपति थे. SIS के रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल देखने को मिले हैं.

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रविंद्र किशोर सिन्हा की नेट वर्थ

बताया जाता है कि SIS संस्थापक रविंद्र किशोर सिन्हा की कुल संपत्ति लगभग 1 बिलियन डॉलर है. भारतीय रुपये में आंकें तो यह आंकड़ा लगभग 8,300 से 8,400 करोड़ तक जाता है. उनका बिजनेस माइंड उन्हें अरबपति और अपने दम पर सफल हुआ व्यवसायी बनाता है. 

कहा जाता है कि आरके सिन्हा ने साल 1974 में केवल 250 रुपये से SIS की स्थापना की थी और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा सेवा कंपनी विकसित की, जिसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया तक हुआ.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
RK Sinha Patna News BIHAR NEWS
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