खरगे पर अब रविशंकर प्रसाद भड़के, 'विरोध हो सकता है, लेकिन...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खरगे के बयान को शर्मनाक और बदतमीजी भरा बताया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए. वहीं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी खरगे के बयान की निंदा की. दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की है.

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खरगे का बयान बेहद आपत्तिजनक है. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है? राजनीति में विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन शालीनता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की.

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सोनिया और राहुल गांधी से भी माफी की मांग

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इस मामले में माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के बारे में बार-बार अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं. प्रसाद ने कहा कि जनता इस तरह की भाषा का जवाब देगी. उन्होंने दावा किया कि मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने से जनता का समर्थन और बढ़ता है.

पटना, बिहार: बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर की गई टिप्पणी पर कहा, "खड़गे का बयान शर्मनाक ही नहीं है, बहुत ही बदतमीजी भरा बयान है। विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के लिए 'तुम्हारे बाप भी जाएंगे' यह कौन सा शब्द है? मतलब शालीनता, मर्यादा सब समाप्त हो गई है क्या? मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। मैंने कल भी दिल्ली में कहा था कि शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए... एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जब-जब आप लोग मोदी जी के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, तब-तब जनता और उनको आशीर्वाद देती है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 26, 2026

प्रेम कुमार बोले- देश का अपमान किया

बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी खरगे की टिप्पणी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बयान में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है. यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश का अपमान है. प्रेम कुमार ने खरगे से देशवासियों और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की.

राहुल गांधी के बयानों पर भी उठाए सवाल

प्रेम कुमार ने कहा कि वह लगातार देख रहे हैं कि खरगे और राहुल गांधी के बयानों में प्रधानमंत्री के प्रति अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से ऐसे बयानों से बचने की अपील की. इस विवाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. अब सबकी नजर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर है.

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