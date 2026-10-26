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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखरगे पर अब रविशंकर प्रसाद भड़के, 'विरोध हो सकता है, लेकिन...'

खरगे पर अब रविशंकर प्रसाद भड़के, 'विरोध हो सकता है, लेकिन...'

रविशंकर प्रसाद और बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने खरगे की मोदी के पिता पर टिप्पणी की निंदा की है. दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 26 Oct 2026 02:12 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खरगे के बयान को शर्मनाक और बदतमीजी भरा बताया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए. वहीं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी खरगे के बयान की निंदा की. दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की है.

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खरगे का बयान बेहद आपत्तिजनक है. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है? राजनीति में विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन शालीनता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को एक और झटका, पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा

सोनिया और राहुल गांधी से भी माफी की मांग

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इस मामले में माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के बारे में बार-बार अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं. प्रसाद ने कहा कि जनता इस तरह की भाषा का जवाब देगी. उन्होंने दावा किया कि मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने से जनता का समर्थन और बढ़ता है.

प्रेम कुमार बोले- देश का अपमान किया

बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी खरगे की टिप्पणी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बयान में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है. यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश का अपमान है. प्रेम कुमार ने खरगे से देशवासियों और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की.

राहुल गांधी के बयानों पर भी उठाए सवाल

प्रेम कुमार ने कहा कि वह लगातार देख रहे हैं कि खरगे और राहुल गांधी के बयानों में प्रधानमंत्री के प्रति अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से ऐसे बयानों से बचने की अपील की. इस विवाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. अब सबकी नजर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर है.

यह भी पढ़ें- खरगे के बयान पर RJD का बचाव, भाई वीरेंद्र बोले- स्लिप ऑफ टंग, माफी क्यों मांगें?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 26 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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