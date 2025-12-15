हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितिन नबीन की नियुक्ति पर रविशंकर प्रसाद बोले, 'पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया है कि जिससे...'

नितिन नबीन की नियुक्ति पर रविशंकर प्रसाद बोले, 'पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया है कि जिससे...'

BJP President News: नितिन नबीन के BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं उनकी क्षमता और समर्पण से परिचित हूं. वो अच्छा काम करेंगे.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद बधाई देने के साथ लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देशभर के सारे कार्यकर्ता इस फैसले से खुश हैं. उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता को बीजेपी ही इतनी ऊंचाई तक बढ़ा सकती है. 

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक बहुत ही प्रमाणिक कार्यकर्ता जिनके समर्पण और सौम्यता को हम सभी जानते हैं. वो पांच बार के विधायक हैं. प्रदेश के मंत्री रहे हैं. कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लाने में बहुत बड़ा काम किया है. वो युवा हैं.'' 

'मैं नितिन नबीन की क्षमता और समर्पण से परिचित हूं'

उन्होंने आगे कहा, ''पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया है कि देश के सारे कार्यकर्ता खुश हैं. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही संतोष का विषय है. मैं पटना साहिब का सांसद हूं और वो मेरे अंदर विधायक हैं. जब चुनाव में जोरदार जीत हुई थी तो विधानसभा क्षेत्र में उनका जोरदार अभिनंदन हुआ था, हमलोग भी थे. एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर बीजेपी ही बढ़ा सकती है. मैं उनकी क्षमता और समर्पण की भावना से परिचित हूं और वो अच्छा काम करेंगे.''

जेपी नड्डा की जगह नितिन नबीन को BJP की कमान

बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने रविवार को इस बारे में घोषणा की थी. उन्होंने आगे यह भी लिखा था कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. नितिन नबीन ने जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान संभाली है.

बांकीपुर सीट से विधायक हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन अभी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. वो पांच बार के विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं. दिवंगत नबीन किशोर सिन्हा के पुत्र नबीन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2006 में एक उपचुनाव से की थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद खाली हुई सीट को बरकरार रखा. नितिन नबीन बीजेपी में पहले भी कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 15 Dec 2025 03:30 PM (IST)
Nitin Nabin BJP Ravi Shankar Prasad BJP President BIHAR NEWS
