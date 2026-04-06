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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीये बात आप नहीं जानते! चाय-नाश्ते के खर्च में जमा करें सोना, जानें 'डिजिटल गोल्ड' का मैजिक

ये बात आप नहीं जानते! चाय-नाश्ते के खर्च में जमा करें सोना, जानें 'डिजिटल गोल्ड' का मैजिक

Gold Buy: अब डिजिटल गोल्ड के जरिए आप घर बैठे मोबाइल से 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे करें इसमें निवेश और क्या-क्या हैं इसके फायदे? पढ़ें टिप्स.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 06:14 PM (IST)
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Digital Gold Investment India: आज के समय में सोने में निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. पहले जहां सोना खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप जाना पड़ता था. साथ ही इसके लिए बड़ा बजट चाहिए होता था. वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं.

खास बात यह है कि अब लोग अपने फोन से ही 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीद सकते हैं. जिससे निवेश करना बहुत आसान हो गया है. आइए जानते हैं, आप कैसे खरीद सकते है डिजिटल गोल्ड और क्या है इसके फायदे?

क्या होता है डिजिटल गोल्ड?

अगर आप बिना फिजिकल सोना खरीदे उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो डिजिटल गोल्ड एक आसान विकल्प है. इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से 24 कैरेट और 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोना खरीदते हैं, जिसे कंपनियां सुरक्षित वॉल्ट में रखती हैं.

इसका फायदा यह है कि आप जब चाहें इसे बेच सकते हैं या जरूरत पड़ने पर इसे सिक्के या बार के रूप में मंगवा सकते हैं. साथ ही, इसमें चोरी या शुद्धता को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं रहती है. 

डिजिटल गोल्ड के लिए ऐप्स 

आजकल कई मोबाइल ऐप्स के जरिए डिजिटल गोल्ड में निवेश करना आसान हो गया है. Paytm, PhonePe, Google Pay और Amazon Pay जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप डिजिटल गोल्ड में निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं.

ये ऐप्स MMTC-PAMP और SafeGold के साथ मिलकर ग्राहकों को शुद्ध सोना खरीदने का विकल्प देती हैं. जिससे निवेश प्रक्रिया भरोसेमंद बनती है.

डिजिटल गोल्ड में निवेश के फायदे 

अगर किसी व्यक्ति के पास कम रकम भी हो तो वह अपनी निवेश शुरू कर सकता हैं. क्योंकि इसमें 1 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है. इसमें मिलने वाला सोना 24 कैरेट और 99.9 प्रतिशत शुद्ध होता है. 

इसके अलावा, खरीदा गया सोना सुरक्षित और बीमित वॉल्ट में रखा जाता है, जिससे लॉकर की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही, जरूरत पड़ने पर आप इसे कभी भी बाजार कीमत पर बेच सकते हैं और पैसा सीधे अपने खाते में पा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Gold Digital Gold Investment India How To Buy Digital Gold Online
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