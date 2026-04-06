हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

Baramati By Election 2026: एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव होता है, तो पूरी ताकत से लड़कर सभी रिकॉर्ड तोड़ने हैं और सुनेत्रा पवार को भारी मतों से जिताकर अजित दादा के कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Apr 2026 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह चुके अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस सीट पर उपचुनाव के लिए मैदान में हैं. वहीं उनके समर्थन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्विरोध हो, ऐसी अपेक्षा है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को लापरवाह नहीं रहना चाहिए. यदि चुनाव होता है, तो पूरी ताकत से लड़कर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करनी होगी. 

अजित दादा को श्रद्धांजलि देते हुए एकना शिंदे ने कहा, "यह उपचुनाव दुर्भाग्यवश आया है. उनके अचानक निधन से पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध हो गया. बारामती सहित पूरे राज्य के विकास में उन्होंने मजबूत नींव रखी. कई विभागों, खासकर वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने बेहद सक्षम तरीके से निभाई. एक सख्त प्रशासक, कुशल संगठनकर्ता और जननेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई."

डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "हम कई वर्षों तक साथ काम करते रहे. 'माझी लाडकी बहीण' योजना लागू करते समय आर्थिक चुनौतियां थीं, लेकिन सीएम फडणवीस मैं और अजित दादा ने दृढ़ निर्णय लिया. अजित दादा ने वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए इस योजना को सफल बनाया. उनका स्वभाव स्पष्ट, मजबूत और आत्मीय था, इसलिए उनके जाने से बड़ी कमी महसूस हो रही है."

'सुनेत्रा पवार ने कठिन समय में संभाली जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे कहा, "सुनेत्रा ताई ने इस कठिन समय में जिम्मेदारी मजबूती से संभाली है. दुख सहकर भी उन्होंने काम की गति कम नहीं होने दी. पवार परिवार पर आए संकट में हम सभी उनके साथ खड़े हैं. आज देवेंद्र फडणवीस, मैं और सुनेत्रा ताई राज्य का काम और अधिक जिम्मेदारी से आगे बढ़ा रहे हैं. योजनाओं को जारी रखते हुए किसानों की कर्जमाफी जैसे साहसिक फैसले लिए जा रहे हैं."

'बारामती की जनता सुनेत्रा पवार के साथ'

शिंदे ने ये भी कहा, "इस क्षेत्र में अजित दादा द्वारा किया गया विकास साफ दिखाई देता है और उसकी गवाही सुनेत्रा ताई दे रही हैं. इसलिए बारामती की जनता उनके साथ खड़ी है. कई संगठनों और नागरिकों ने समर्थन दिया है. चुनाव निर्विरोध हो, यह हमारी स्पष्ट भूमिका है, लेकिन कोई भी लापरवाह न रहे अगर चुनाव होता है तो पूरी ताकत से लड़ना होगा."

'सुनेत्रा पवार की जीत अजित दादा के काम को सम्मान'

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने विश्वास जताया कि अजित दादा के काम को असली सम्मान सुनेत्रा ताई की ऐतिहासिक जीत से ही मिलेगा. उनकी कार्यशैली अनुशासन और गति का मिश्रण थी. सुबह जल्दी काम की शुरुआत, समय का पालन और अधिकारियों को सतर्क रखने की शैली उनकी पहचान थी. वे हर छोटी बात पर ध्यान देते थे और सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित करते थे. उनका स्पष्टवादी स्वभाव जो है, वह है और जो नहीं है, वह नहीं है आज भी याद किया जाता है.

उन्होंने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं होते, तो एक उत्कृष्ट इंजीनियर बनते. जनता से जुड़े ऐसे नेता को हमने खो दिया है. अब यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि उनके काम को आगे बढ़ाएं.

कोई भी कार्यकर्ता लापरवाह न रहे- शिंदे

अंत में उन्होंने कहा, "कोई भी कार्यकर्ता लापरवाह न रहे. अगर चुनाव होता है, तो पूरी ताकत से लड़कर सभी रिकॉर्ड तोड़ने हैं और सुनेत्रा पवार को भारी मतों से जिताकर अजित दादा के कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है."

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 06 Apr 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS Baramati By Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
Maharashtra: अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर वापस आया, दोस्तों के साथ घूमने गया और 48 घंटे में हो गई मौत
Maharashtra: अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर वापस आया, दोस्तों के साथ घूमने गया और 48 घंटे में हो गई मौत
महाराष्ट्र
Baramati By Polls 2026: बारामती सीट से कांग्रेस वापस ले सकती है उम्मीदवार? सुनेत्रा पवार के बयान से मिले संकेत
बारामती सीट से कांग्रेस वापस ले सकती है उम्मीदवार? सुनेत्रा पवार के बयान से मिले संकेत
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के खिलाफ बारामती से कांग्रेस उम्मीदवार हटाने को तैयार! रख दी ऐसी शर्त
सुनेत्रा पवार के खिलाफ बारामती से कांग्रेस उम्मीदवार हटाने को तैयार! रख दी ऐसी शर्त
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
राजस्थान
दल बदलने वाले नेताओं पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोलीं- 'अवसरवादियों को नहीं मिले मौका, सिर्फ...'
दल बदलने वाले नेताओं पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोलीं- 'अवसरवादियों को नहीं मिले मौका, सिर्फ...'
जनरल नॉलेज
Delhi Assembly Security: किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
आईपीएल 2026
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास; जानें ताजा अपडेट 
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
ट्रेंडिंग
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
यूटिलिटी
ये बात आप नहीं जानते! चाय-नाश्ते के खर्च में जमा करें सोना, जानें 'डिजिटल गोल्ड' का मैजिक
ये बात आप नहीं जानते! चाय-नाश्ते के खर्च में जमा करें सोना, जानें 'डिजिटल गोल्ड' का मैजिक
Results
CBSE Board 10th Result 2026: इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget