महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह चुके अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस सीट पर उपचुनाव के लिए मैदान में हैं. वहीं उनके समर्थन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्विरोध हो, ऐसी अपेक्षा है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को लापरवाह नहीं रहना चाहिए. यदि चुनाव होता है, तो पूरी ताकत से लड़कर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करनी होगी.

अजित दादा को श्रद्धांजलि देते हुए एकना शिंदे ने कहा, "यह उपचुनाव दुर्भाग्यवश आया है. उनके अचानक निधन से पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध हो गया. बारामती सहित पूरे राज्य के विकास में उन्होंने मजबूत नींव रखी. कई विभागों, खासकर वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने बेहद सक्षम तरीके से निभाई. एक सख्त प्रशासक, कुशल संगठनकर्ता और जननेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई."

डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "हम कई वर्षों तक साथ काम करते रहे. 'माझी लाडकी बहीण' योजना लागू करते समय आर्थिक चुनौतियां थीं, लेकिन सीएम फडणवीस मैं और अजित दादा ने दृढ़ निर्णय लिया. अजित दादा ने वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए इस योजना को सफल बनाया. उनका स्वभाव स्पष्ट, मजबूत और आत्मीय था, इसलिए उनके जाने से बड़ी कमी महसूस हो रही है."

'सुनेत्रा पवार ने कठिन समय में संभाली जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे कहा, "सुनेत्रा ताई ने इस कठिन समय में जिम्मेदारी मजबूती से संभाली है. दुख सहकर भी उन्होंने काम की गति कम नहीं होने दी. पवार परिवार पर आए संकट में हम सभी उनके साथ खड़े हैं. आज देवेंद्र फडणवीस, मैं और सुनेत्रा ताई राज्य का काम और अधिक जिम्मेदारी से आगे बढ़ा रहे हैं. योजनाओं को जारी रखते हुए किसानों की कर्जमाफी जैसे साहसिक फैसले लिए जा रहे हैं."

'बारामती की जनता सुनेत्रा पवार के साथ'

शिंदे ने ये भी कहा, "इस क्षेत्र में अजित दादा द्वारा किया गया विकास साफ दिखाई देता है और उसकी गवाही सुनेत्रा ताई दे रही हैं. इसलिए बारामती की जनता उनके साथ खड़ी है. कई संगठनों और नागरिकों ने समर्थन दिया है. चुनाव निर्विरोध हो, यह हमारी स्पष्ट भूमिका है, लेकिन कोई भी लापरवाह न रहे अगर चुनाव होता है तो पूरी ताकत से लड़ना होगा."

'सुनेत्रा पवार की जीत अजित दादा के काम को सम्मान'

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने विश्वास जताया कि अजित दादा के काम को असली सम्मान सुनेत्रा ताई की ऐतिहासिक जीत से ही मिलेगा. उनकी कार्यशैली अनुशासन और गति का मिश्रण थी. सुबह जल्दी काम की शुरुआत, समय का पालन और अधिकारियों को सतर्क रखने की शैली उनकी पहचान थी. वे हर छोटी बात पर ध्यान देते थे और सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित करते थे. उनका स्पष्टवादी स्वभाव जो है, वह है और जो नहीं है, वह नहीं है आज भी याद किया जाता है.

उन्होंने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं होते, तो एक उत्कृष्ट इंजीनियर बनते. जनता से जुड़े ऐसे नेता को हमने खो दिया है. अब यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि उनके काम को आगे बढ़ाएं.

कोई भी कार्यकर्ता लापरवाह न रहे- शिंदे

अंत में उन्होंने कहा, "कोई भी कार्यकर्ता लापरवाह न रहे. अगर चुनाव होता है, तो पूरी ताकत से लड़कर सभी रिकॉर्ड तोड़ने हैं और सुनेत्रा पवार को भारी मतों से जिताकर अजित दादा के कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है."