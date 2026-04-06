IPL 2026 में अब तक सुपर फ्लॉप रहे ये 7 खिलाड़ी, लिस्ट में संजू सैमसन समेत 3 भारतीय

Flop Cricketers List IPL 2026: IPL 2026 को शुरू हुए एक सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है. पॉइंट्स टेबल अपना शुरुआती रूप लेने लगी है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स ने दबदबा बनाया हुआ है. वहीं ऑरेंज कैप फिलहाल विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे किसी दिग्गज के पास नहीं बल्कि 22 साल के समीर रिजवी के पास है.

दूसरी ओर पर्पल कैप की दौड़ में भी युवाओं ने दम दिखाया है. इसी का नाम IPL है, जो युवाओं को रातों-रात स्टार बना सकता है. मगर इसी बीच कुछ दिग्गजों ने फ्लॉप प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. यहां देख लीजिए अब तक IPL 2026 में फ्लॉप प्रदर्शन करने वाले दिग्गजों की टॉप-10 लिस्ट.

IPL 2026 में अब तक फ्लॉप रहे ये दिग्गज

संजू सैमसन- टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार 3 फिफ्टी लगाकर आ रहे संजू सैमसन का बल्ला IPL 2026 में अब तक खामोश रहा है. CSK के लिए 3 पारियों में उनका स्कोर 6, 7 और 9 रहा है. तीन पारियों में सिर्फ 22 रन, इस प्रदर्शन के कारण चेन्नई का टॉप ऑर्डर बिखरा हुआ नजर आ रहा है.

केएल राहुल- दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार केएल राहुल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी है. लेकिन 2 पारियों में उनका स्कोर 0 और 1 रहा है. खैर अच्छी बात ये है कि राहुल की नाकामी के बावजूद दिल्ली ने अब तक दोनों मैच जीते हैं.

कैमरून ग्रीन- कैमरून ग्रीन 25.2 करोड़ सैलरी का दबाव झेल रहे हैं. वो अब तक KKR के सबसे फ्लॉप खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, जो 2 पारियों में केवल 20 रन बना सके हैं.

निकोलस पूरन- पिछले सीजन 196.25 के स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाने वाले निकोलस पूरन IPL 2026 में अब तक 2 मैचों में सिर्फ 9 रन बना सके हैं.

ऋतुराज गायकवाड़- चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भी अब तक खामोश रहा है. 3 पारियों में उन्होंने केवल 31 रन बनाए हैं.

ग्लेन फिलिप्स- उम्मीद की जा रही थी कि न्यूजीलैंड का धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स IPL 2026 में तबाही मचाएगा. मगर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि 2 मैचों में फिलिप्स ने सिर्फ 28 रन बनाए हैं.

लियाम लिविंगस्टोन- सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर लियाम लिविंगस्टोन को मिनी ऑक्शन में 13 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा था. मगर लिविंगस्टोन के आंकड़ों में कोई सुधार नहीं देखा गया है. उन्होंने अब तक IPL 2026 में सिर्फ एक मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 14 रन बनाए वो भी 70 के बेकार स्ट्राइक रेट से.

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