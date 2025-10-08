रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार है. इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बुधवार (08 अक्टूबर) को पुण्यतिथि के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. आरजेडी नेता ने उन्हें वंचितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाला करार दिया.



बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में कहा, ''वंचितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.''

रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते पोस्ट के क्या मायने?

तेजस्वी यादव की ओर से रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के बाद सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं. कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट करना चिराग पासवान को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है. बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है. बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 40 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हुए हैं.

हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर- चिराग पासवान

उधर, चिराग पासवान ने एक पोस्ट में लिखा, ''बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है और आगामी चुनाव उनके पिता के संकल्प को पूरा करने का अवसर है. यह बिहार को नयी दिशा देने और हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है.'' केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी आगामी चुनाव में मिलकर रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं.

बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान JDU से नाराज हो गए थे और फिर एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ा था. जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ था, इसके लिए पार्टी ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया था. बिहार में इस बार दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.