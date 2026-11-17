बिहार में कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल के नामकरण पर अब लालू यादव के बड़े बेटे ने बड़ा बयान दिया है. पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आपत्ति जताई है. उन्होंने मांग की है कि इस पुल का नाम उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए. उन्होंने कहा कि बिहार की पहचान लालू प्रसाद यादव की वजह से है.

तेज प्रताप यादव ने कहा, ''बिहार किनकी वजह से जाना जाता है, यह पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है. कौन कहां से निकला है, यह भी सब जानते हैं. लालू प्रसाद यादव पूरे देश के जननेता हैं. सभी प्रोडक्ट उन्हीं की फैक्ट्री से निकले हैं. ''

उन्होंने कहा कि उनकी और जनशक्ति जनता दल की मांग है कि राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम उनके पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए.

रोहिणी आचार्य भी कर चुकी हैं मांग

इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पुल के नामकरण पर सवाल उठाए थे. उन्होंने मांग की थी कि राघोपुर पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखा जाए या फिर लालू प्रसाद यादव के नाम पर किया जाए. रोहिणी ने कहा था कि लालू यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए थे.

तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सेतु पर कसा था तंज

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सेतु के नामकरण पर तंज कसा था. उन्होंने कहा था कि आमतौर पर किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके नाम पर सड़क, पुल या स्मारक बनाए जाते हैं. नीतीश कुमार के जीवित रहते उनके नाम पर पुल का नाम रख दिया गया. उन्होंने इसे नीतीश कुमार के राजनीतिक दौर के अंत का संकेत बताया था.

हालांकि इन बयानों के बाद बीजेपी और एनडीए के नेता लगातार हमलावर हैं. किसी ने परिवार का इतिहास देखने तो किसी ने कहा कि लालू परिवार का इस पुल में कोई योगदान नहीं है.