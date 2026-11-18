कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स-लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सांसद मीसा भारती ने इस नामकरण पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस पुल को बने हुए करीब डेढ़ से दो साल हो चुके हैं और लोग इसे अब तक राघोपुर सिक्स-लेन पुल के नाम से जानते हैं. अचानक दो साल बाद सरकार को इसके नामकरण की याद कैसे आ गई? मीसा भारती ने इसके पीछे राजनीतिक रणनीति होने की आशंका जताई है.

उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर मंदिर, पुल, तालाब या किसी सार्वजनिक स्थल का नाम रखना उचित नहीं माना जाता. नीतीश कुमार अभी जीवित हैं और उनके नाम पर पुल का नामकरण करना उनकी समझ से परे है. मीसा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बीजेपी यह कदम जेडीयू में टूट रोकने और उसके वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए उठा रही है?

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दो साल बाद सरकार को पुल के नामकरण की याद आई- मीसा

मीसा भारती ने कहा, "इस पुल को लगभग डेढ़ से दो साल हो गए हैं. यह सिक्स-लेन पुल है और सभी लोग इसे राघोपुर सिक्स-लेन पुल के नाम से जानते हैं. इस पर ठीक-ठाक परिचालन भी हो रहा है. गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है और लोग आ-जा रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पुल को लेकर काफी विवाद चल रहा है. दो साल बाद डबल इंजन की सरकार को इसके नामकरण की याद आई है. वह भी एक सोची-समझी और दूरगामी राजनीतिक रणनीति के तहत इसका नामकरण किया जा रहा है."

#WATCH | Patna, Bihar: On the row over the naming of the Kacchi Dargah-Bidupur six-lane bridge as 'Nitish Setu', RJD MP Misha Bharti says, "This bridge has been around for about a year and a half to two years now...for the past few days, there has been a great deal of controversy surrounding this bridge. It seems that only now, two years later, has this double-engine government decided to name it—a decision that appears to be part of a carefully calculated, long-term political strategy. In the Hindu and Sanatan tradition, it is generally considered inappropriate to name a temple, a bridge, a pond, or any other structure after a person while they are still alive. It is understandable to name something after someone only after they have passed away...are they perhaps hoping that this move will prevent the JDU from splitting, or are they trying to sway his vote bank toward the BJP? ...deep down, the BJP knows that forming a government without Nitish Kumar is not possible. In a sense, the BJP has also betrayed the JDU. They have effectively stabbed them in the back—removing the person whom the public had chosen as their leader and Chief Minister, and replacing him with someone else...the Prime Minister is coming to inaugurate a bridge that was built by the Mahagathbandhan government..." — ANI (@ANI) November 18, 2026

मीसा भारती ने नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखने को लेकर धार्मिक परंपराओं का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा, "हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर मंदिर, पुल, तालाब या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल का नाम नहीं रखा जाना चाहिए. जब व्यक्ति इस दुनिया में न रहे, उनका स्वर्गवास हो जाए, तब उनके नाम पर ऐसा करना समझ में आता है. लेकिन आखिर बीजेपी क्या सोचकर ऐसा कर रही है? हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अभी जीवित हैं. हां, वह थोड़े अस्वस्थ जरूर हैं और उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन उनके जीवित रहते ही इस पुल का नाम उनके नाम पर रखना मेरी समझ से परे है."

उन्होंने आगे कहा, "एक भतीजी होने के नाते मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा करने के पीछे क्या कारण है. क्या बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जेडीयू में टूट न हो? या फिर जेडीयू के वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है. एक लाइन में कहूं तो जीवित व्यक्ति के रहते हुए उसके नाम पर किसी मंदिर, पुल या अन्य सार्वजनिक स्थल का नामकरण करना उचित नहीं है. अगर उनका निधन हो गया होता, तो जरूर उनके नाम पर नामकरण किया जा सकता था."

'नीतीश के बिना बिहार में सरकार बनाना संभव नहीं'

बीजेपी और जेडीयू के राजनीतिक रिश्तों पर भी मीसा भारती ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. एक तरह से देखा जाए तो अगर बीजेपी को ही सरकार बनानी थी, तो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए था. कहीं न कहीं बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सरकार बनाना संभव नहीं है."

मीसा भारती ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "एक तरह से देखें तो बीजेपी ने जेडीयू के साथ गद्दारी की है और उसकी पीठ में खंजर भोंका है. जनता ने जिसे अपना जनादेश दिया, जिसे अपना नेता चुना, उसे मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया. मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हमने ऐसा देखा है. इतिहास बदलने का काम सिर्फ एक ही दल और उसके नेता कर सकते हैं. वह भारतीय जनता पार्टी है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री अमित शाह जी हैं."

उन्होंने एक बार फिर पुल के नामकरण को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, "अब सवाल यह है कि इस पुल का नाम नीतीश कुमार जी के नाम पर क्यों रखा जा रहा है? क्या जेडीयू के नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या जेडीयू के वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए एक जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल का नामकरण किया जा रहा है?"

अक्षयवट राय के नाम पर पुल रखने का हुआ था फैसला

मीसा भारती ने पुल के पुराने नामकरण को लेकर भी बात रखी. उन्होंने कहा कि 2015 में महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी यादव ने सदन में इस पुल के निर्माण से जुड़ी जानकारी दी थी. उस समय पुल के लिए केंद्र सरकार से फंड मांगा गया था, लेकिन फंड नहीं मिला. इसके बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पुल का निर्माण कराया.

मीसा भारती ने कहा, "उस समय पुल के नामकरण को लेकर भी चर्चा हुई थी. नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी सहित कई मंत्री मौजूद थे. उन सभी ने मिलकर यह तय किया था कि राघोपुर के स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय जी के नाम पर इस पुल का नाम रखा जाए. आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं नीतीश कुमार जी के सामने यह प्रस्ताव रखा था और उस समय नीतीश कुमार जी ने भी अपनी सहमति जताई थी."

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21 तारीख को बिहार आएंगे पीएम मोदी, पुल का करेंगे उद्घाटन

मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "अब देखिए, 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बिहार आ रहे हैं. वह उस पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसका निर्माण महागठबंधन की सरकार के दौरान हुआ था."

उन्होंने बिहार में रोजगार और उद्योगों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा, "मोदी जी, मुझे खुशी होती अगर आप 21 तारीख को बिहार आते और यहां कोई फैक्ट्री या कारखाना शुरू करवाते. बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करते और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराते. डबल इंजन की सरकार को बिहार में इतने वर्षों से सत्ता में रहते हुए ऐसा काम करना चाहिए था. अगर आप किसी नए उद्योग या कारखाने का उद्घाटन करते, तो बिहार की जनता के साथ-साथ विपक्ष के नेताओं को भी खुशी होती."