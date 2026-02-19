JDU से 2 सीटों पर कौन जाएगा राज्यसभा? पार्टी ने बढ़ाया सस्पेंस, 'नीतीश कुमार…'

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. इन पांच में से अभी तीन एनडीए के पास है. दूसरी ओर यह भी तय है कि विपक्ष की दो सीटों पर भी इस बार एनडीए का ही कब्जा रहेगा. पांच सीटों में दो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पास है और इस बार भी ये पार्टी के पास रहेगी. ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है कि इन दो सीटों पर जेडीयू से इस बार राज्यसभा कौन जाएगा? इस पर जेडीयू की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है.

'मुझे लगता है एनडीए के खाते में आएगी पांचों सीट'

गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को पटना मीडिया से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इस संबंध में बहुत कुछ साफ कर दिया. उन्होंने कहा, "राज्यसभा का चुनाव होने वाला है. पांच सीटें बिहार से होंगी… मुझे लगता है कि पांचों सीट एनडीए के खाते में आएगी. जेडीयू की दो सीटें हैं." उन्होंने मुख्यमंत्री पर सारे फैसले को छोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार तय करेंगे कि जेडीयू से कौन जाएगा. समय पर फैसला हो जाएगा.

पत्रकारों ने संजय झा से पूछा कि खबर आ रही है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है. नितिन नवीन का भी नाम है. इस पर उन्होंने कहा, "हम लोगों को ये आइडिया नहीं है… मैं तो जेडीयू का ही बता सकता हूं मुख्यमंत्री बैठकर तय करेंगे." एक सवाल पर कहा कि जेडीयू के खाते में दो सीटें आएंगी ये बिल्कुल सही है.

अभी दो सीटों पर जेडीयू से कौन-कौन है?

जेडीयू की मौजूदा दोनों राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो अभी इस पर 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं. सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों लगातार दूसरे कार्यकाल में हैं. सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इन दोनों की तीसरी बार भी राज्यसभा भेजेंगे? बता दें कि कुछ वर्ष पहले जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लगातार तीसरा कार्यकाल देने से पार्टी ने इनकार कर दिया था. कहा था कि लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए किसी को राज्यसभा नहीं भेजना उसकी नीति है.

हालांकि संजय झा के बयान के बाद सस्पेंस बढ़ गया है कि क्या रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह रिपीट नहीं किए जाएंगे? ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कुछ होता है.

