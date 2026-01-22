बिहार में बढ़ रहे अपराध के लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार? इस नेता के बयान से बढ़ा सियासी पारा

बिहार की आपराधिक घटनाओं को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था. अपने एक्स पोस्ट के जरिए हाल ही में उन्होंने यहा कहा था कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और ब्लात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है. इस बीच सांसद राजीव प्रताप रूडी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है.

क्या बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी?

दरअसल पत्रकारों ने सांसद राजीव प्रताप रूडी से सवाल किया कि बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है. इस पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "थोड़े दिन के लिए तेजस्वी यादव बाहर गए हुए थे उस समय अपराध कम था. वो लौट आए हैं तो अपराध बढ़ गया है. हमको लगता है कि जब वो बाहर थे तो कुछ अपराध बिहार में कम था."

सांसद ने तंज कसते हुए यह बयान देकर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है. अब देखना होगा कि इस पर आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है. बता दें कि पटना में हुई नीट छात्रा की मौत के बाद विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है. कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था.

'अपराध मुक्त बिहार बनाने की दिशा में काम कर रही पुलिस'

उधर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आईएएनएस से कहा है कि राज्य में कानून का राज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस अपराध मुक्त बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग अपराध करते हैं और पूरे सामाजिक तंत्र की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, वे दरअसल बिहार को बदनाम करना चाहते हैं.

मंत्री दिलीप जायसवाल ने जनता से अपील की कि वे कानून के दायरे में रहते हुए प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर एक सुरक्षित और अपराध मुक्त बिहार बनाने में सहयोग करें.

