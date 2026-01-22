नीतीश कुमार के कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं, बोले- 'अरे काहे भाग रही हो, जानोगी तब न…'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (गुरुवार) समृद्धि यात्रा के क्रम में सीवान जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया. कार्यक्रम के दौरान जब वे सभा को संबोधित कर रहे थे तो कुछ महिलाएं जाने लगीं. उनसे अपील करते हुए सीएम ने उन्हें रुकने के लिए कहा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम छोड़कर जाने वाली महिलाओं से कहा, "अरे महिला सब काहे भाग रही हो… जानोगी नहीं तो कइसे जाओगी… इतना काम किए हम महिला के लिए… बैठो सब सुनो… कितना काम किया गया… जानोगी तब न ठीक रहेगा... इधर-उधर काहे के लिए जा रही हो…"

40 योजनाओं का शिलान्यास… 31 का उद्घाटन

सीवान पहुंचे नीतीश कुमार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मैरवा में नवनिर्मित सुविधाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मैरवा के प्रांगण में सीवान जिले की 202 करोड़ रुपये की लागत से कुल 71 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इनमें 157 करोड़ रुपये की 40 योजनाओं का शिलान्यास एवं 45 करोड़ रुपये की 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है.

मुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मैरवा के प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा सीवान जिले में संचालित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को सांकेतिक चेक, स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया.

सीएम द्वारा तेल प्रसंस्करण इकाई के लिए सूर्यांश एफपीओ को 9 लाख 90 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही फार्म मशीनरी बैंक के लिए मुकेश कुमार, ग्राम कयलगढ़ बढ़ेरिया को 8 लाख रुपये की अनुदान राशि का चेक प्रदान किया गया. इसके अतिरिक्त झोपड़ी मशरूम इकाई के लिए धर्मेंद्र राम को 89,750 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई.

कृषि सखियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि वे सभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निरंतर जागरूक कर रही हैं. सरकार द्वारा उन्हें पांच हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है. इस प्रकार सीवान जिले के 11 प्रखंडों में कुल 23 कृषि सखियों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इसके लिए सभी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया.

यह भी पढ़ें- बिहार: CM नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान सीवान में धमाका, एक शख्स की मौत