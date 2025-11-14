हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRaghunathpur Election Result 2025 Live: रघुनाथपुर में किसके सिर पर सजेगा ताज? ओसामा शहाब और विकास कुमार के बीच है कांटे की टक्कर

Raghunathpur Election Result 2025 Live: रघुनाथपुर में किसके सिर पर सजेगा ताज? ओसामा शहाब और विकास कुमार के बीच है कांटे की टक्कर

Raghunathpur Assembly Election Result 2025 Live: बिहार की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के ओसामा शहाब, जेडीयू के विकाश कुमार सिंह और जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार मैदान में हैं. इस सीट पर कौन जीत रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:08 AM (IST)

LIVE

Key Events
Raghunathpur Assembly Election Result 2025 Live Updates NDA Vikash Kumar Singh Mahagathbandhan osama Shahab Jan Suraaj Raghunathpur Election Result 2025 Live: रघुनाथपुर में किसके सिर पर सजेगा ताज? ओसामा शहाब और विकास कुमार के बीच है कांटे की टक्कर
रघुनाथपुर चुनाव परिणाम
Source : Abp live

Background

बिहार के सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट 2025 के विधानसभा चुनावों में चर्चाओं में है. रघुनाथपुर सीट की नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज आ रहे हैं. इस सीट से आरजेडी ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है. दूसरी ओर एनडीए ने विकाश कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है. यह सीट एनडीए की ओर से जेडीयू के खाते में गई है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार सिंह भी ताल ठोक रहे हैं.

रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब के जीतने की संभावना जताई जा रही है. एग्जिट पोल के नतीजों में ओसामा शहाब इस सीट पर बाजी मार सकते हैं. वहीं कई एग्जिट पोल में इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. जेडीयू के विकाश कुमार ओसामा शहाब को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं.

अब सवाल ये है कि पहली ही बार में जीतकर विधानसभा पहुंचेगे या नहीं. फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज दोपहर तक आने वाले रूझानों में मिल जाएगा. 

पिछले चुनाव में रघुनाथपुर सीट का नतीजा क्या था?

रघुनाथपुर सीट पर पिछले दो चुनावों से आरजेडी का कब्जा रहा है. यहां पर आरेजेडी के हरि शंकर यादव ने 2015 के चुनाव में 10622 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी. इसके साथ ही साल 2020 के परिणामों में हरि शंकर यादव ने 17965 वोटों से चुनाव जीता था. इस बार उन्होंने यह सीट ओसामा शहाब के लिए खाली छोड़ दी है. 

इस बार इस सीट को जीतने की लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच है. आरजेडी इस सीट को अपने कब्जे में रखना चाहेगी. रघुनाथपुर की जनता ने क्या फैसला सुनाया है. यह असल नतीजों में दिखने वाला है. 

इस बार कितने प्रतिशत रहा मतदान?

इस बार 2025 के चुनावों में रघुनाथपुर की जनता ने बंपर वोटिंग की है. इस विधानसभा में 61.45 फीसदी मतदान हुआ है. इस बार हुई जमकर वोटिंग का फायद किसे होगा ये तो शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज दोपहर तक आने वाले रूझानों  में साफ हो जाएगा. 

फिलहाल ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आरजेडी के ओसामा शहाब के जीतने के अनुमान लगाए गए हैं. उनकी इस जीत में मुस्लिम और यादव वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं. देखना यह होगा की ओसामा शहाब इस बार आरजेडी का किला बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं.

06:52 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Raghunathpur Election Result 2025 Live: ओसामा VS विकास कुमार सिंह, RJD-JDU के बीच टक्कर

बिहार के रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजद ने प्रत्याशी बनाया था. इस चुनाव में ओसामा के खिलाफ बीजेपी ने प्रचार में दो-दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्व सरमा को मैदान में उतारा था. इस सीट पर जदयू से विकास कुमार सिंह प्रत्याशी हैं.

Load More
Tags :
Raghunathpur News Bihar Election Result Live Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बिजनेस
काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी
काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी
मोबाइल
भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए
भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget