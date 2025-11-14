(Source: ECI | ABP NEWS)
Raghunathpur Election Result 2025 Live: रघुनाथपुर में किसके सिर पर सजेगा ताज? ओसामा शहाब और विकास कुमार के बीच है कांटे की टक्कर
Raghunathpur Assembly Election Result 2025 Live: बिहार की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के ओसामा शहाब, जेडीयू के विकाश कुमार सिंह और जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार मैदान में हैं. इस सीट पर कौन जीत रहा है.
Background
बिहार के सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट 2025 के विधानसभा चुनावों में चर्चाओं में है. रघुनाथपुर सीट की नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज आ रहे हैं. इस सीट से आरजेडी ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है. दूसरी ओर एनडीए ने विकाश कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है. यह सीट एनडीए की ओर से जेडीयू के खाते में गई है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार सिंह भी ताल ठोक रहे हैं.
रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब के जीतने की संभावना जताई जा रही है. एग्जिट पोल के नतीजों में ओसामा शहाब इस सीट पर बाजी मार सकते हैं. वहीं कई एग्जिट पोल में इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. जेडीयू के विकाश कुमार ओसामा शहाब को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं.
अब सवाल ये है कि पहली ही बार में जीतकर विधानसभा पहुंचेगे या नहीं. फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज दोपहर तक आने वाले रूझानों में मिल जाएगा.
पिछले चुनाव में रघुनाथपुर सीट का नतीजा क्या था?
रघुनाथपुर सीट पर पिछले दो चुनावों से आरजेडी का कब्जा रहा है. यहां पर आरेजेडी के हरि शंकर यादव ने 2015 के चुनाव में 10622 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी. इसके साथ ही साल 2020 के परिणामों में हरि शंकर यादव ने 17965 वोटों से चुनाव जीता था. इस बार उन्होंने यह सीट ओसामा शहाब के लिए खाली छोड़ दी है.
इस बार इस सीट को जीतने की लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच है. आरजेडी इस सीट को अपने कब्जे में रखना चाहेगी. रघुनाथपुर की जनता ने क्या फैसला सुनाया है. यह असल नतीजों में दिखने वाला है.
इस बार कितने प्रतिशत रहा मतदान?
इस बार 2025 के चुनावों में रघुनाथपुर की जनता ने बंपर वोटिंग की है. इस विधानसभा में 61.45 फीसदी मतदान हुआ है. इस बार हुई जमकर वोटिंग का फायद किसे होगा ये तो शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज दोपहर तक आने वाले रूझानों में साफ हो जाएगा.
फिलहाल ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आरजेडी के ओसामा शहाब के जीतने के अनुमान लगाए गए हैं. उनकी इस जीत में मुस्लिम और यादव वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं. देखना यह होगा की ओसामा शहाब इस बार आरजेडी का किला बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं.
Raghunathpur Election Result 2025 Live: ओसामा VS विकास कुमार सिंह, RJD-JDU के बीच टक्कर
बिहार के रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजद ने प्रत्याशी बनाया था. इस चुनाव में ओसामा के खिलाफ बीजेपी ने प्रचार में दो-दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्व सरमा को मैदान में उतारा था. इस सीट पर जदयू से विकास कुमार सिंह प्रत्याशी हैं.
