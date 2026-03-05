CM नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग, कुशवाहा और मांझी को चेताया, '...घर तो आपका भी जलेगा'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और प्रदेश की राजनीति में बदलाव की बयार को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब 42-45 सीट थी तब तो नीतीश कुमार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया. आज 85 सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार को अपनों ने ही खत्म कर दिया. उन्होंने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को चेताते हुए कहा कि पड़ोसी के घर आग लगी है उसे बुझा लीजिए वरना घर तो आपका भी जलेगा. गलतफहमी के शिकार मत रहिए.

पप्पू यादव ने कहा, ''जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला, बीजेपी के नेतृ्त्व में नहीं. मेरा मानना है कि ये बिहार के हित में नहीं है. क्या जेडीयू के नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सीएम जेडीयू से ही हो और निशांत कुमार हों. निशांत कुमार शालीन हैं. बीजेपी का क्यों, जेडीयू का क्यों नहीं?

JDU विधायक का बड़ा दावा, 'राज्यसभा में एंट्री नीतीश कुमार को CM पद से हटाने की सुनियोजित साजिश'

बीजेपी का CM हो इसकी क्या जरूरत- पप्पू यादव

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी को इतनी तकलीफ किसने दी? सरकार तो बीजेपी के गठबंधन की थी फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि आप बंगाल में चुनाव हारेंगे और बाद में नीतीश कुमार को मनाने में दिक्कत होती.

'खंजर घोंपने वाले को जनता माफ नहीं करेगी'

पूर्णिया से सांसद ने तंज कसते हुए आगे कहा, ''घर का भेदी लंका ढाए. आस्तीन का सांप कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसे समय में नीतीश कुमार की पीठ पर खंजर घोंपा है. आने वाले समय में उन लोगों को जनता माफ नहीं करेगी.

दूर-दूर तक कोई नहीं जो नीतीश कुमार की भरपाई करे- पप्पू यादव

बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा, ''मुझे तो दूर-दूर तक कोई नहीं दिखता है जो नीतीश कुमार की भरपाई वर्तमान समय में कर पाए.विशेष राज्य के दर्जा को लेकर नीतीश कुमार को केंद्र का सहयोग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी बदौलत बिहार का सर्वांगीण विकास किया.''

नीतीश कुमार से बेहतर इंसान अभी कोई नहीं- पप्पू यादव

उन्होंने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि इतनी जल्दी क्या है. अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा ही भेजना था तो किसी का इस्तीफा दिलाकर भेज देते. 5 मार्च तो बहाना है. 24 घंटे में सबकुछ बदल गया. किसी ने उम्मीद नहीं की थी. क्या बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर इंसान अभी कोई दिखता है?

बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, कब होगा नई सरकार का गठन? बड़ा अपडेट