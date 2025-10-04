पूर्णिया में वंदे भारत हादसे में एक नया मोड़ आ गया है. मृतकों के परिवार वालों ने इस हादसे को हत्या बताया है. परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ये कोई रेल हादसा नहीं बल्कि ठेकेदार के जरिए हत्या कर रेलवे पटरी पर शव को फेंक दिया है. सारे शव एक जगह पर रखे गए हैं, जबकि हादसा ट्रेन से होता तो शव क्षत विक्षत और अलग अलग पड़ा रहता. शरीर पर जख्म है, रेलवे से कटने का कोई प्रमाण नहीं है.

पप्पू यादव ने पूर्णिया आईजी से की बात

ये आरोप परिजनों ने शनिवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समक्ष रखा है. पप्पू यादव ने आरोपों को सुनकर पूर्णिया रेंज के आईजी को फोन लगाया और मामले की जानकारी दी. पप्पू यादव ने कहा कि परिजनों ने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है. परिजनों के मुताबिक ठेकेदार उन्हें कई बार धमकी दे चुके थे. ये हत्या उन्होंने ही करवाई है. पप्पू यादव ने आईजी से बात करते हुए इस मामले में संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की अपील की है.

दरअसल शुक्रवार को पूर्णिया के कसबा गुमटी के पास 5 नाबालिग रेलवे ट्रैक पर मिले, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी थी और एक गंभीर रूप से घायल था. सूचना मिली थी कि सभी मेला देखकर लौट रहे थे, तभी वंदे भारत की चपेट में आने से कटकर इन सबकी मौत हो गई और एक घायल अवस्था में मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. बताया जा रहा था कि ये सभी पूर्णिया के जानकीनगर के रहने वाले थे, जो कथित तौर पर कसबा दुर्गा पूजा का मेला देखने आए थे.

परिजनों को 20-20 हजार रुपये की मदद

घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्णिया के सांसद पटना से सीधे पूर्णिया के जानकीनगर पहुंचे. वहां परिजनों से मुलाकात की. सभी मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी. परिजनों ने पप्पू यादव के सामने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए ठेकेदार पर आरोप लगाया.

मृतकों की पहचान 15 वर्षीय सुन्दर कुमार, पिता -ब्रह्मदेव ऋषिदेव वार्ड नंबर–4, 15 वर्षीय जिगर कुमार, पिता- राजेश ऋषिदेव वार्ड नंबर–4, 14 वर्षीय सिंटू कुमार, पिता स्वर्गीय अनमोल ऋषिदेव वार्ड नंबर–4 तथा 14 वर्षीय रोहित कुमार, पिता राधेश्याम ऋषिदेव वार्ड नंबर–11 के रूप में हुई है, जबकि घायल बच्चे की पहचान, 14 वर्षीय कुलदीप कुमार, पिता हरिनंदन ऋषिदेव के रूप में हुई है. सभी नाबालिग बच्चे बनमनखी के चांदपुर भंगहा निवासी थे.