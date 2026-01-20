धीरेंद्र शास्त्री को लेकर सांसद पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'चोरों-उचक्कों को…'

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब पहली बार पटना में कथा करने आए थे उस वक्त उनका काफी विरोध हुआ था. विपक्ष ने बीजेपी पर काफी हमला किया था. हालांकि कार्यक्रम हुआ था और खूब चर्चा हुई थी. इस बीच एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा शुरू हो गई है. पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है. पत्रकारों के सवाल पर सांसद ने उन्हें चोर-उचक्का बता दिया.

'ओशो हैं क्या… आचार्य राममूर्ति हैं क्या?'

दरअसल, पूर्णिया सांसद से पत्रकार ने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो समझिए भारत सुरक्षित नहीं है. इस पर सांसद पप्पू यादव ने जवाब में कहा, "ये कौन हैं धीरेंद्र?" इस पर पत्रकार ने कहा, कथावाचक हैं. जवाब में पप्पू यादव ने कहा, "अब चोरों-उचक्कों को कथावाचक बना रहे हो… ओशो हैं क्या? आचार्य राममूर्ति हैं क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे… हंसते हैं बहुत, प्रेमानंद जी… ऐसे बाबा की इज्जत करो. ये चोर-उचक्का जिसको कुछ लेना देना नहीं.. सनातन का पता नहीं…"

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है?

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बीते सोमवार (19 जनवरी, 2026) को यूपी के बांदा में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में तीखा और बड़ा बयान दिया. सम्मेलन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे न, रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा." उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है.

सांसद पप्पू यादव के अलावा उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि ये सारी बातें बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने और उकसाने वाली हैं. मैं तो कहता हूं कि जिस दिन तिरंगे में चांद लग गया, तो चार चांद हो जाएंगे.



