प्रशांत किशोर बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, क्या है PK का प्लान?

बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अब अपने क्षेत्र के हर वार्ड में जाएंगे. इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार (05 अगस्त, 2026) को पार्टी की ओर से शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया.

11 अगस्त से घूमेंगे प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम का मकसद बांकीपुर में हुई जीत के बाद लोगों का एक तरह से आभार जताना है. उनसे मिलना है. प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र में करीब आठ दिन घूमेंगे. इस दौरान वे अलग-अलग वार्ड में जाएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे. प्रशांत किशोर 11 अगस्त से बांकीपुर क्षेत्र में घूमना शुरू करेंगे. 19 अगस्त को उनका कार्यक्रम समाप्त होगा.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आपके स्नेह, विश्वास एवं अमूल्य समर्थन के लिए जनसुराज पार्टी तथा श्री प्रशांत किशोर जी की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार।



11 अगस्त 2026 से श्री प्रशांत किशोर जी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आप सभी से सीधा संवाद करेंगे तथा क्षेत्र के… pic.twitter.com/mvmrsNiFrc — Jan Suraaj (@jansuraajonline) August 5, 2026

विकास पर बात करेंगे पीके

बताया जाता है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में घूमेंगे और सीधा संवाद के जरिए क्षेत्र के विकास एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे. यानी लोग अब प्रशांत किशोर से उस काम की शिकायत कर सकते हैं जो उनके वार्ड में वर्षों से नहीं हो सका है.

नीचे दिन और वार्ड नंबर देखें

1) मंगलवार (11 अगस्त)- वार्ड नंबर 15, 18 और 40

वार्ड नंबर 15, 18 और 40 2) बुधवार (12 अगस्त)- वार्ड नंबर 19, 22, 23 और 26

वार्ड नंबर 19, 22, 23 और 26 3) गुरुवार (13 अगस्त)- वार्ड नंबर 29, 16 और 39

वार्ड नंबर 29, 16 और 39 4) शुक्रवार (14 अगस्त)- वार्ड नंबर 17, 38 और 25

वार्ड नंबर 17, 38 और 25 5) रविवार (16 अगस्त)- वार्ड नंबर 30, 24 और 27

वार्ड नंबर 30, 24 और 27 6) सोमवार (17 अगस्त)- वार्ड नंबर 28, 31, 35 और 21

वार्ड नंबर 28, 31, 35 और 21 7) मंगलवार (18 अगस्त)- वार्ड नंबर 37, 42 और 36

वार्ड नंबर 37, 42 और 36 8) बुधवार (19 अगस्त)- वार्ड नंबर 41

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प्रशांत किशोर बने लोगों की नई उम्मीद

बता दें कि बांकीपुर क्षेत्र बीजेपी का रहा है. बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि क्षेत्र में काफी काम हुआ है. अब जब प्रशांत किशोर नए-नए विधायक बने हैं तो लोगों को उनसे उम्मीद है. वे नई उम्मीद बनकर उभरे हैं. अब देखना होगा कि पीके बांकीपुर क्षेत्र के लिए क्या कुछ करते हैं. प्रशांत किशोर ने भी खुद कहा है कि आने वाले समय में बांकीपुर के क्षेत्र में काम दिखेगा.

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