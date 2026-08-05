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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, क्या है PK का प्लान?

प्रशांत किशोर बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, क्या है PK का प्लान?

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र में करीब आठ दिन घूमेंगे. इस दौरान वे अलग-अलग वार्ड में जाएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Aug 2026 06:55 PM (IST)
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बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अब अपने क्षेत्र के हर वार्ड में जाएंगे. इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार (05 अगस्त, 2026) को पार्टी की ओर से शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया. 

11 अगस्त से घूमेंगे प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम का मकसद बांकीपुर में हुई जीत के बाद लोगों का एक तरह से आभार जताना है. उनसे मिलना है. प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र में करीब आठ दिन घूमेंगे. इस दौरान वे अलग-अलग वार्ड में जाएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे. प्रशांत किशोर 11 अगस्त से बांकीपुर क्षेत्र में घूमना शुरू करेंगे. 19 अगस्त को उनका कार्यक्रम समाप्त होगा.

विकास पर बात करेंगे पीके

बताया जाता है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में घूमेंगे और सीधा संवाद के जरिए क्षेत्र के विकास एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे. यानी लोग अब प्रशांत किशोर से उस काम की शिकायत कर सकते हैं जो उनके वार्ड में वर्षों से नहीं हो सका है. 

नीचे दिन और वार्ड नंबर देखें

  • 1) मंगलवार (11 अगस्त)- वार्ड नंबर 15, 18 और 40
  • 2) बुधवार (12 अगस्त)- वार्ड नंबर 19, 22, 23 और 26
  • 3) गुरुवार (13 अगस्त)- वार्ड नंबर 29, 16 और 39
  • 4) शुक्रवार (14 अगस्त)- वार्ड नंबर 17, 38 और 25
  • 5) रविवार (16 अगस्त)- वार्ड नंबर 30, 24 और 27
  • 6) सोमवार (17 अगस्त)- वार्ड नंबर 28, 31, 35 और 21
  • 7) मंगलवार (18 अगस्त)- वार्ड नंबर 37, 42 और 36
  • 8) बुधवार (19 अगस्त)- वार्ड नंबर 41

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प्रशांत किशोर बने लोगों की नई उम्मीद

बता दें कि बांकीपुर क्षेत्र बीजेपी का रहा है. बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि क्षेत्र में काफी काम हुआ है. अब जब प्रशांत किशोर नए-नए विधायक बने हैं तो लोगों को उनसे उम्मीद है. वे नई उम्मीद बनकर उभरे हैं. अब देखना होगा कि पीके बांकीपुर क्षेत्र के लिए क्या कुछ करते हैं. प्रशांत किशोर ने भी खुद कहा है कि आने वाले समय में बांकीपुर के क्षेत्र में काम दिखेगा.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Aug 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS
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