'अगर CJP बिहार आई तो...', क्या बोले जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर?

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने सीजेपी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के बिहार आने की संभावनाओं पर स्वागत करने की बात कही है. जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर सीजेपी के लोग छात्रों के मुद्दे को लेकर बिहार में काम करने आते हैं तो जन सुराज पार्टी उनका स्वागत करेगी."

प्रशांत किशोर ने कहा, "सोनम वांगचुक हमारे दोस्त हैं और दिल्ली का आंदोलन एक संगठन का नहीं बल्कि युवाओं के बेहतर भविष्य का आंदोलन था." उन्होंने यह भी कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?

जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दावा करते हुए कहा, "धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों के आंदोलन के दवाब में इस्तीफा देना और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा."

प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर क्या कहा?

प्रशांत किशोर ने जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, "जन सुराज को समर्थन के तुरंत बाद उन्हें बेउर जेल दिया गया." प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग मौजूद थे तो सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से क्या औचित्य था.

उन्होंने आगे कहा, "बिहार पुलिस-प्रशासन को साफ करना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी किस आधार पर किन धाराओं में की गई थी. " उन्होंने इस राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया. प्रशांत ने कहा, "तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है."

वहीं बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी पर 'जीविका दीदियों' द्वारा बीजेपी के पक्ष में वोट करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. बता दें कि प्रशांत किशोर ने रविवार (26 जुलाई) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित किया.

VIDEO: प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को बताया 'दारूबाज', बांकीपुर में बोले- 'ये तो 12 बजे...'

