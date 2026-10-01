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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'

प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'

प्रशांत किशोर गुरुवार को दरभंगा में थे. दरभंगा शिक्षक और स्नातक से उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की. इस दौरान सरकार पर भी जमकर हमला किया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को दरभंगा पहुंचे. वे दरभंगा शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी एसपी राय और इम्तियाज नूरानी के नामांकन में शामिल हुए. इस मौके पर पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने का प्लान बताया.

प्रशांत किशोर ने कहा, "7वीं फेल अपराधी को हटाना चाहते हैं तो एक बार बैलेट पेपर पर एनडीए के साथी को हराइए… मोदी जी को खुद पता चल जाएगा कि जिस अनपढ़ आदमी को बिहार पर थोपा है, वह बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है."

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प्रशांत किशोर ने अपने दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की और कहा, "दरंभगा के क्षेत्र में 28 में से 26 विधायक आपने एनडीए का जिताया, मोदी जी के नाम पर… एनडrए के नाम पर जीत कर गया है. यहां पर उनका एमएलसी हारेगा तो नेता बैठकर चर्चा करेंगे कि जिस मिथिलांचल में सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया आखिर क्या कारण है कि एमएलसी चुनाव में जन सुराज को वोट दिया? जीतने के बाद हम काम करें या न करें लेकिन जो जीतकर बैठा है वो डरकर काम करेगा." 

'…तो देश का पूरा तंत्र लग जाता है'

प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात में बारिश हो जाए तो देश का पूरा तंत्र लग जाता है. बिहार में 50 लाख लोग बाढ़ से फंसे हुए हैं कोई पूछने नहीं आ रहा है. इसके लिए दोषी मोदी, सम्राट, नीतीश और लालू नहीं हैं, हम और आप दोषी हैं. सारा कष्ट झेलने के बाद भी लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देते हैं.

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दरभंगा में जनसभा के दौरान पीके ने कहा कि आप समाज के सबसे पढ़े-लिखे लोग हैं, आप शिक्षक हैं, स्नातक हैं, आपको कोई 10 हजार रुपया देकर और पांच किलो अनाज से नहीं खरीद सकता है. यहां से जीतने के बाद और कुछ हो न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सारे शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिलाए तो वोट मांगन नहीं आएंगे. 

पीके ने कहा कि जो सुविधा वो बांकीपुर में दे रहे हैं वो दरभंगा के निर्वाचन क्षेत्र में भी देंगे. कहा कि अगर आपके बच्चे पढ़े-लिखे हैं तो उनका बायोडेटा जमा करें वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवा देंगे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Oct 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS MLC Election 2026
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