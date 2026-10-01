प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'

जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को दरभंगा पहुंचे. वे दरभंगा शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी एसपी राय और इम्तियाज नूरानी के नामांकन में शामिल हुए. इस मौके पर पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने का प्लान बताया.

प्रशांत किशोर ने कहा, "7वीं फेल अपराधी को हटाना चाहते हैं तो एक बार बैलेट पेपर पर एनडीए के साथी को हराइए… मोदी जी को खुद पता चल जाएगा कि जिस अनपढ़ आदमी को बिहार पर थोपा है, वह बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है."

प्रशांत किशोर ने अपने दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की और कहा, "दरंभगा के क्षेत्र में 28 में से 26 विधायक आपने एनडीए का जिताया, मोदी जी के नाम पर… एनडrए के नाम पर जीत कर गया है. यहां पर उनका एमएलसी हारेगा तो नेता बैठकर चर्चा करेंगे कि जिस मिथिलांचल में सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया आखिर क्या कारण है कि एमएलसी चुनाव में जन सुराज को वोट दिया? जीतने के बाद हम काम करें या न करें लेकिन जो जीतकर बैठा है वो डरकर काम करेगा."

'…तो देश का पूरा तंत्र लग जाता है'

प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात में बारिश हो जाए तो देश का पूरा तंत्र लग जाता है. बिहार में 50 लाख लोग बाढ़ से फंसे हुए हैं कोई पूछने नहीं आ रहा है. इसके लिए दोषी मोदी, सम्राट, नीतीश और लालू नहीं हैं, हम और आप दोषी हैं. सारा कष्ट झेलने के बाद भी लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देते हैं.

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दरभंगा में जनसभा के दौरान पीके ने कहा कि आप समाज के सबसे पढ़े-लिखे लोग हैं, आप शिक्षक हैं, स्नातक हैं, आपको कोई 10 हजार रुपया देकर और पांच किलो अनाज से नहीं खरीद सकता है. यहां से जीतने के बाद और कुछ हो न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सारे शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिलाए तो वोट मांगन नहीं आएंगे.

पीके ने कहा कि जो सुविधा वो बांकीपुर में दे रहे हैं वो दरभंगा के निर्वाचन क्षेत्र में भी देंगे. कहा कि अगर आपके बच्चे पढ़े-लिखे हैं तो उनका बायोडेटा जमा करें वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवा देंगे.

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