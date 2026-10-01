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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

ODI क्रिकेट में सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. जानें वनडे इतिहास के टॉप-7 सबसे बड़े स्कोर और भारत का सबसे बड़ा ODI टीम टोटल क्या है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा रन चेज किया. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने 406 रनों का ऐतिहासिक रन चेज किया. वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में पहली बार 400 रनों का आंकड़ा छुआ, लेकिन कैरेबियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा. अगर आप सोच रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में पहली बार 400 रन बने हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं. यहां जानें वनडे क्रिकेट के 7 सबसे बड़े टीम टोटल.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर इंग्लैंड है. इंग्लिश टीम ने 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट पर 498 रन बनाए थे. ये पुरुष ODI क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. इस मैच में जोस बटलर ने 162 रन की नाबाद पारी खेली थी.

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 दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड का कब्जा

दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड का नाम है. 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 481 रन बनाए थे. इस मैच में एलेक्स हेल्स और जॉनी बेयरस्टो ने शतक लगाए थे.  तीसरे नंबर पर भी इंग्लैंड ही है. इंग्लिश टीम ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 444 रन बनाए थे. एलेक्स हेल्स ने इस मुकाबले में 171 रन की शानदार पारी खेली थी.

श्रीलंका ने भी बनाए थे 443 रन

श्रीलंका ने 2006 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 9 विकेट पर 443 रन बनाए थे. यह स्कोर करीब 10 साल तक ODI का सबसे बड़ा टीम टोटल रहा था. दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेट पर 439 रन बनाए थे. 50 ओवर में बनाए गए इस स्कोर ने टीम को ODI के सबसे बड़े टोटल की लिस्ट में जगह दिलाई.  दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 438 रन बनाए थे. ये मुकाबला भी ODI क्रिकेट के सबसे यादगार हाई-स्कोरिंग मैचों में शामिल है.

भारत के खिलाफ भी बना 438 रन का स्कोर

इस लिस्ट में 7वें नंबर पर फिर दक्षिण अफ्रीका है. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 2015 में भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 50 ओवर में 4 विकेट पर 438 रन बनाए थे.

भारत का सबसे बड़ा ODI स्कोर

भारत का सबसे बड़ा ODI टीम टोटल 418 रन पर 5 विकेट है, जो उसने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में बनाया था. इसलिए भारत इस टॉप-7 लिस्ट में शामिल नहीं है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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ODI Highest Team Total Biggest ODI Scores
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