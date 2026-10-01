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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्व DGP विनय कुमार की नई पारी, बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त

पूर्व DGP विनय कुमार की नई पारी, बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त

बिहार के पूर्व DGP विनय कुमार ने लोकभवन में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला. राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई. अंजनी कुमार ने भी सूचना आयुक्त पद की शपथ ली.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 01 Oct 2026 05:03 PM (IST)
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बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने गुरुवार (1 अक्टूबर 2026) को लोकभवन में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद विनय कुमार ने मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर पदभार भी संभाल लिया. समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सरकार और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

विनय कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार  आदि मौजूद रहे. अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इसी समारोह में अंजनी कुमार को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई गई.

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VRS लेकर छोड़ा था DGP का पद

विनय कुमार 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं. उन्होंने सितंबर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया था, जिसे सरकार ने तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी की थी. वह दिसंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे.

चयन समिति की बैठक में बनी थी सहमति

मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई थी. इसमें उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे. बैठक में विनय कुमार के नाम पर सहमति बनी थी. इसके बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई. अंजनी कुमार सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाए जाने पर भी समिति में सहमति बनी थी.

RTI मामलों की सुनवाई की होगी जिम्मेदारी

मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर विनय कुमार राज्य में सूचना का अधिकार (RTI) कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे की जिम्मेदारी संभालेंगे. राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई के साथ सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. वहीं, अंजनी कुमार राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर आयोग के कामकाज में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 01 Oct 2026 05:03 PM (IST)
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