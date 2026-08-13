औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से टूर एंड ट्रेवल्स की बस पलटी, 15 घायल
Aurangabad Bus Accident: घायलों में चालक बबलू पांडेय और एक अन्य यात्री की स्थिति गंभीर है. ओवरब्रिज पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और ट्रक को हटवाया.
बिहार के औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार (12 अगस्त) की देर रात ओवरब्रिज स्थित गायत्री मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बनारस से झारखंड के पलामू जिले के पाटन जा रही हंसराज टूर एंड ट्रेवल्स की यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसा सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि करीब 1:00 बजे हुआ.
जानकारी के अनुसार बस में 45 सवारी सवार थे. रास्ते में 20 सवारी सासाराम में उतर गए थे. लगभग आधे दर्जन सवारियों को औरंगाबाद उतरना था, लेकिन उससे पूर्व ही बस हादसे का शिकार हो गई.
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घायलों की हुई पहचान
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस सड़क पर पलट गई. इस दुर्घटना में 15 यात्री घायल हो गए. घायलों में बालमती देवी, महाराणा सिंह, राजेश्वर यादव, सुनील कुमार, लक्ष्मणी देवी, हरि नारायण, विजय तिवारी, कृष्णा सोनी, वीरेंद्र कुमार, मुस्तफा अंसारी, संजय कुमार सिंह, सूरज कुमार, अर्जुन पांडेय, बबलू कुमार सिंह और बबलू पांडेय शामिल हैं.
हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष बबन बैठा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. साथ ही इसकी जानकारी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार सिंह को दी गई. सूचना मिलते ही डॉ. सिंह ने तत्काल सदर अस्पताल से सभी उपलब्ध एंबुलेंस घटनास्थल पर भेज दिए.
वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी मोहम्मद शाहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान भी निजी एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट रहे. निजी और सरकारी एंबुलेंस की मदद से सभी घायल मरीजों को सदर अस्पताल लाया गया.
ड्राइवर और एक यात्री की हालत गंभीर
घायलों में चालक बबलू पांडेय और एक अन्य यात्री की स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया. शेष घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है.
हादसे के बाद रात 1:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नगर थाना अध्यक्ष बबन बैठा, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार सिंह, स्वास्थ्य प्रबंधक प्रफुल्ल कुमार और कांग्रेस नेता मोहम्मद शाहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान सदर अस्पताल में मौजूद रहकर घायलों के इलाज की व्यवस्था में जुटे रहे.
हादसे के कारणों की हो रही जांच
वहीं, हादसे की सूचना मिलने पर रात्रि में ही सदर एसडीओ गौरव कुमार सिंह और अंचल अधिकारी अनुज कुमार भी सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों का हालचाल लिया और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए.
हादसे के बाद ओवरब्रिज पर करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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