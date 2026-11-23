भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे बेहद घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. शाहनवाज ने कहा कि मोहम्मद सिराज भारत के सितारे हैं और बेहतरीन क्रिकेटर हैं. किसी खिलाड़ी को टीम में मौका नहीं मिलने पर उसके धर्म को मुद्दा बनाना गलत है.

शाहनवाज हुसैन ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने नीतीश सेतु को NDA सरकार की उपलब्धि बताया. साथ ही जेडीयू को लेकर कांग्रेस और राजद की चिंता पर सवाल उठाए.

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सिराज के चयन को धर्म से जोड़ने पर जताई नाराजगी

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि टीम में कई बार बड़े खिलाड़ियों को भी मौका नहीं मिलता है. इसका मतलब यह नहीं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है. मोहम्मद सिराज को एक बार मौका नहीं मिला तो आगे मिल सकता है. उन्होंने कहा कि सिराज जब टीम में खेल रहे थे, तब भी उनका नाम सिराज ही था. उस समय किसी ने धर्म की बात नहीं की. भाजपा नेता ने कहा कि खेल में धर्म को लाना दुर्भाग्यपूर्ण है. खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए.

पटना, बिहार: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा, "देखिए, यह बहुत घटिया बयान है। मोहम्मद सिराज भारत के सितारे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। कई बार टीम में बड़े-बड़े खिलाड़ियों को मौका मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। एक बार नहीं मिला तो फिर मिलेगा, लेकिन उसको धर्म से जोड़ना, यह कहना कि उसका नाम सिराज है, इसलिए बाहर है। अजब खेल रहे थे, तब भी तो नाम सिराज था, तब कैसे खेल रहे थे। इसलिए इस तरह का बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल में धर्म को लाना दुर्भाग्यपूर्ण है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 22, 2026

नीतीश सेतु को बताया NDA सरकार की उपलब्धि

तेजस्वी यादव के बयान पर शाहनवाज ने कहा कि यह पुल राजद के खर्च से नहीं बना है. यह पूरी तरह NDA सरकार की उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है. देश में भी इसकी चर्चा हो रही है.

नीतीश कुमार के नाम पर सेतु बनने से समर्थक खुश

शाहनवाज ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले थे. उनके नाम पर सेतु बनने से उनके चाहने वालों में खुशी है. उन्होंने इसे नीतीश कुमार के योगदान का सम्मान बताया.

कांग्रेस-राजद को अपनी चिंता करने की सलाह

जेडीयू को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर शाहनवाज ने कहा कि कांग्रेस और राजद को अपनी चिंता करनी चाहिए. वे खुद क्यों कमजोर हो रहे हैं, इस पर ध्यान दें. जेडीयू की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दावा किया कि जेडीयू पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी.

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