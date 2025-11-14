राजनीति छोड़ देंगे प्रशांत किशोर? JDU को 83 सीटों के बाद वायरल हुआ जनसुराज नेता का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में से एक जनता दल यूनाइटेड ने 83 सीटों पर बढ़त बनाई है. जदयू की इस सफलता के बाद अब जन सुराज के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है.

इस बयान में वह कह रहे हैं कि अगर जदयू 25 सीट से ज्यादा आएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा. किशोर ने जुलाई 2025 में एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि तीर सिंबल (जदयू का चुनाव चिन्ह) को 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा.

'हां भाई छोड़ देंगे...'

इसी बयान के संदर्भ में जब उनसे एक और साक्षात्कार में सवाल किया गया तो प्रशांत किशोर ने कहा था बिल्कुल कहा है भाई लोग जबरदस्ती अपना कि भाई क्या कीजिएगा. मैंने लिखा है कि भाई नहीं होगा. छोड़ देंगे राजनीति अगर इतनी भी हमको नहीं समझ है तो.

बता दें इस चुनाव में जन सुराज ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 ने चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी का साथ छोड़ दिया. इसके बाद बचे 238 प्रत्याशियों में से 116 तीसरे नंबर पर रहे और 122 तीसरे भी नीचे रहे.