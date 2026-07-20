प्रशांत किशोर की टीम से एक और नेता OUT, बांकीपुर उपचुनाव के बीच BJP में शामिल

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले लगातार जन सुराज से जुड़े नेता अलग हो रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. सोमवार (20 जुलाई, 2026) को जन सुराज से जुड़े डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया. 2025 में समस्तीपुर से वो पार्टी के प्रत्याशी रहे थे. अब उन्होंने ना सिर्फ जन सुराज को छोड़ा है बल्कि अपने दर्जनों समर्थकों को भी बीजेपी में शामिल कराया है. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने सभी को सदस्यता दिलाई.

इस मौके पर डॉ. मनोज कुमार सिंह ने पीके पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर निगेटिव राजनीति करते हैं. वह सोचते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे ही पहले हटा दो. उन्होंने हमें टिकट दिया लेकिन जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए दिया था. वह किसी दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं. यह मुझे हमेशा दुखी करता रहा कि मैं गलत फंस गया. इसी को देखते हुए आज हम बीजेपी में शामिल हुए हैं.

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प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा- यह सुखद क्षण

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बीजेपी में सबका स्वागत किया और कहा कि यह सुखद क्षण है. बिहार के लोग राजनीतिक पकड़ ज्यादा रखते हैं. इन लोगों ने समझ लिया है कि उस पार्टी (जन सुराज) के जो नेता हैं वह कहीं ना कहीं केजरीवाल के रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, इसलिए केजरीवाल के रास्ते पर नहीं चलने देना है. इस वजह से उस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. बिहार के नौजवान, बिहार के युवा और हर वर्ग के लोगों ने यह ठान लिया है कि बिहार में कोई केजरीवाल पैदा नहीं होने देंगे.

बता दें कि पांच दिन पहले जन सुराज के तीन और प्रत्याशियों ने बीजेपी का दामन थामा था. इसमें केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह शामिल हैं. केसी सिन्हा प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इन्होंने जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. बिट्टू सिंह ने दीघा से तो गोपाल सिंह ने मनेर से चुनाव लड़ा था. दो दिन पहले जन सुराज से जुड़ीं चेतना झांब भी बीजेपी में शामिल हुई थीं. इसका सीधा असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी हो सकता है.

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