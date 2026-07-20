INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर की टीम से एक और नेता OUT, बांकीपुर उपचुनाव के बीच BJP में शामिल

प्रशांत किशोर की टीम से एक और नेता OUT, बांकीपुर उपचुनाव के बीच BJP में शामिल

Prashant Kishor News: बीजेपी में शामिल होने वाले मनोज कुमार सिंह समस्तीपुर से प्रत्याशी रहे थे. अब उन्होंने ना सिर्फ जन सुराज को छोड़ा है बल्कि अपने दर्जनों समर्थकों को भी बीजेपी में शामिल कराया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले लगातार जन सुराज से जुड़े नेता अलग हो रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. सोमवार (20 जुलाई, 2026) को जन सुराज से जुड़े डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया. 2025 में समस्तीपुर से वो पार्टी के प्रत्याशी रहे थे. अब उन्होंने ना सिर्फ जन सुराज को छोड़ा है बल्कि अपने दर्जनों समर्थकों को भी बीजेपी में शामिल कराया है. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने सभी को सदस्यता दिलाई.

इस मौके पर डॉ. मनोज कुमार सिंह ने पीके पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर निगेटिव राजनीति करते हैं. वह सोचते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे ही पहले हटा दो. उन्होंने हमें टिकट दिया लेकिन जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए दिया था. वह किसी दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं. यह मुझे हमेशा दुखी करता रहा कि मैं गलत फंस गया. इसी को देखते हुए आज हम बीजेपी में शामिल हुए हैं.

यह भी पढ़ें- समस्तीपुर में स्कूल जा रही इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या, मीसा भारती बोलीं- ये 'मंगलराज'

प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा- यह सुखद क्षण

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बीजेपी में सबका स्वागत किया और कहा कि यह सुखद क्षण है. बिहार के लोग राजनीतिक पकड़ ज्यादा रखते हैं. इन लोगों ने समझ लिया है कि उस पार्टी (जन सुराज) के जो नेता हैं वह कहीं ना कहीं केजरीवाल के रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, इसलिए केजरीवाल के रास्ते पर नहीं चलने देना है. इस वजह से उस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. बिहार के नौजवान, बिहार के युवा और हर वर्ग के लोगों ने यह ठान लिया है कि बिहार में कोई केजरीवाल पैदा नहीं होने देंगे.

बता दें कि पांच दिन पहले जन सुराज के तीन और प्रत्याशियों ने बीजेपी का दामन थामा था. इसमें केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह शामिल हैं. केसी सिन्हा प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इन्होंने जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. बिट्टू सिंह ने दीघा से तो गोपाल सिंह ने मनेर से चुनाव लड़ा था. दो दिन पहले जन सुराज से जुड़ीं चेतना झांब भी बीजेपी में शामिल हुई थीं. इसका सीधा असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें- लाठियां, आंसू गैस के गोले… CJP के प्रदर्शन पर RJD ने कह दी बड़ी बात, PM मोदी का भी जिक्र

Published at : 20 Jul 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Jan Suraaj BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
प्रशांत किशोर की टीम से एक और नेता OUT, बांकीपुर उपचुनाव के बीच BJP में शामिल
प्रशांत किशोर की टीम से एक और नेता OUT, बांकीपुर उपचुनाव के बीच BJP में शामिल
बिहार
समस्तीपुर में स्कूल जा रही इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या, मीसा भारती बोलीं- ये 'मंगलराज'
समस्तीपुर में स्कूल जा रही इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या, मीसा भारती बोलीं- ये 'मंगलराज'
बिहार
लाठियां, आंसू गैस के गोले… CJP के प्रदर्शन पर RJD ने कह दी बड़ी बात, PM मोदी का भी जिक्र
लाठियां, आंसू गैस के गोले… CJP के प्रदर्शन पर RJD ने कह दी बड़ी बात, PM मोदी का भी जिक्र
बिहार
CJP Parliament March: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक पर BJP का बड़ा बयान, 'भविष्य में…'
दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक पर BJP का बड़ा बयान, 'भविष्य में…'
Advertisement

वीडियोज

Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? CJP के प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री
क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? CJP के प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
दिल्ली NCR
दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम; उपकप्तान बना ये खिलाड़ी
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इंडिया
CJP का अनशन और मार्च: आमने-सामने पुलिस-प्रदर्शनकारी, केजरीवाल से प्रियंका तक… सरकार पर ‘हल्लाबोल’
CJP का अनशन और मार्च: आमने-सामने पुलिस-प्रदर्शनकारी, केजरीवाल से प्रियंका तक… सरकार पर ‘हल्लाबोल’
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget