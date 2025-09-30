एक्सप्लोरर
'सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो', जन सुराज ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi Letter: जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने यह पत्र लिखा है. सम्राट चौधरी पर क्यों कार्रवाई की जाए इसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किया है.
जन सुराज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है. जन सुराज की ओर से मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को यह जानकारी दी गई. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि सम्राट चौधरी ने लौना परसा नरसंहार केस में गलत दस्तावेज पेश कर खुद को नाबालिग बताया और जेल से रिहा हुए. इनका उच्च पद पर बने रहना कानून के राज में जनता का विश्वास कम करेगा.
