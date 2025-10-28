हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार और बंगाल... दो राज्यों में वोटर हैं जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर? रिपोर्ट में बड़ा दावा

बिहार और बंगाल... दो राज्यों में वोटर हैं जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Prashant Kishor News: जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है. रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में उनका TMC कार्यालय का है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा दावा सामने आया है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि दो राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल हैं. उन्हें बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल का भी मतदाता बताया जा रहा है.

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड दर्ज है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है. बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान प्रशांत किशोर TMC के राजनीतिक सलाहकार रहे थे. 

नहीं आया प्रशांत किशोर का कोई बयान

जब दो वोटर आईडी मामले में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर से सवाल किया गया, तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि, जन सुराज पार्टी की ओर से सफाई दी गई है कि बंगाल वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम हटाने की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है. 

बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम हटाने का आवेदन

इसके अलावा, बिहार के करहगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में उनका नाम है. यह उनका गृह क्षेत्र है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रशांत किशोर की दो वोटर आईडी हैं, जो बिहार और बंगाल में रजिस्टर्ड हैं. प्रशांत किशोर की ओर से कोलकाता में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया गया था. 

दो वोटर आईडी होने पर क्या होता है?

नियमों के मुताबिक, अगर किसी के पास दो मतादाता पहचान पत्र हैं, तो यह गैर कानूनी माना जाता है. दो वोटर आई वाले व्यक्ति को एक साल की कैद और भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अगर आपके पास या किसी पहचान वाले के पास दो वोटर आईडी हैं, तो उनमें से एक तुरंत बंद करवा दें. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर दूसरा वोटर आईडी कार्ड बंद करवा सकते हैं.

निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 28 Oct 2025 08:53 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar Vidhan Sabha Chunav Jan Suraaj Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
