RJD के 27 बागी नेता पार्टी से बाहर, आज तेजस्वी यादव जारी करेंगे महागठबंधन का घोषणा पत्र

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर) को अपना घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया है. विपक्ष की प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव यह मैनिफेस्टो रिलीज़ करने वाले हैं. खास बात यह है कि घोषणा पत्र महागठबंधन का है, लेकिन प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. न ही राहुल गांधी, न अशोक गहलोत और न ही कोई या अन्य नेता घोषणा पत्र जारी होने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मौजूद होगा.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन के प्रचार के लिए राहुल गांधी बुधवार, 29 अक्टूबर से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके लिए वो बिहार आ रहे हैं.

रितु जायसवाल समेत RJD के 27 नेता निष्कासित

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बड़ा फैसला लिया है. आरजेडी के 27 नेताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है. इसमें सीनियर नेता रितु जायसवाल भी शामिल हैं.

इन बागी नेताओं पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है. इस विधानसभा चुनाव में ही इन निष्कासित नेताओं में से कई लोग RJD के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का मूड बना चुके हैं. राजद आलाकमान ने इन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.