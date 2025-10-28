RJD के 27 बागी नेता पार्टी से बाहर, आज तेजस्वी यादव जारी करेंगे महागठबंधन का घोषणा पत्र

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD के 27 बागी नेता पार्टी से बाहर, आज तेजस्वी यादव जारी करेंगे महागठबंधन का घोषणा पत्र

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है. इस बीच RJD ने अनुशासनहीनता के आरोप में 27 नेताओं को निष्कासित किया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 Oct 2025 08:15 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर) को अपना घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया है. विपक्ष की प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव यह मैनिफेस्टो रिलीज़ करने वाले हैं. खास बात यह है कि घोषणा पत्र महागठबंधन का है, लेकिन प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. न ही राहुल गांधी, न अशोक गहलोत और न ही कोई या अन्य नेता घोषणा पत्र जारी होने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मौजूद होगा.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन के प्रचार के लिए राहुल गांधी बुधवार, 29 अक्टूबर से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके लिए वो बिहार आ रहे हैं.

रितु जायसवाल समेत RJD के 27 नेता निष्कासित 

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बड़ा फैसला लिया है. आरजेडी के 27 नेताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है. इसमें सीनियर नेता रितु जायसवाल भी शामिल हैं. 

इन बागी नेताओं पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है. इस विधानसभा चुनाव में ही इन निष्कासित नेताओं में से कई लोग RJD के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का मूड बना चुके हैं. राजद आलाकमान ने इन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 

Published at : 28 Oct 2025 07:46 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

