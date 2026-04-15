'सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, कम से कम…', बिहार के नए CM पर प्रशांत किशोर की दो टूक

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के शपथ ग्रहण पर बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को प्रतिक्रिया दी. पूर्णिया में उन्होंने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर हमला किया.

'पिछले दरवाजे से सीएम बनाया गया…'

प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे जो जानकारी बीजेपी से कोई बड़ा लीडर यहां (शपथ ग्रहण में) नहीं आया. किसी राज्य का मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम नहीं आया. ये दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया है उसी प्रकार सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है. क्योंकि उन्हें मालूम है चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर हुआ है. कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको बताना चाहिए था कि छह महीने बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे. आपने वोट लिया '25 से 30 फिर से नीतीश' और वोट लेने के बाद आप किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं. अब बिहार की जनता देखेगी वो (सम्राट चौधरी) कितना काम करते हैं.

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प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी से बड़ा सवाल किया. कहा, "सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अब उनको बता देना चाहिए कि उन्होंने 10वीं पास कब और कहां से की. अब तो आप राज्य के मुखिया बन गए, अगर 10वीं पास नहीं की तो कोई बात नहीं… "

सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "उन पर लगे दाग पर कोई सफाई नहीं दी गई... ये नई बीजेपी है, इसमें ऐसे ही लोगों की चलती है. बिहार में नया चेहरा थोपा है."

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार बन रही है वो लोकतांत्रिक नहीं है. अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है. दिल्ली में उनकी (बीजेपी) सरकार है. पीके ने कहा कि आने वाले तीन-चार वर्षों में बिहार से पलायन और बढ़ेगा. अमित शाह और पीएम मोदी की प्राथमिकता गुजरात है.

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