'एक आंख से सुख के आंसू, दूसरे से…', जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के लिए क्या कहा?

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई पर बधाई मिल रही है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कहा कि जैसी सरकार उन्होंने (नीतीश कुमार) 20 साल तक चलाई, हम समझते हैं कि यदि कोई कमी रही भी होगी तो उसे पूरा करके सम्राट चौधरी बिहार को आगे ले जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा, "...मेरी दो आंखें हैं और एक आंख से सुख का आंसू बह रहा है तो दूसरी आंख से दुख के आंसू बह रहे हैं. दुख इसलिए क्योंकि जो जीतन मांझी आज है वो नीतीश कुमार के द्वारा ही पहचानित है. अगर 2014 में उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो हमारी इतनी चर्चा नहीं होती. सबसे बड़ी बात कि एक दलित के बच्चे को उन्होंने पद दिया तो स्वाभाविक है कि मेरी आंखों से आंसू कैसे न आते..."

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सम्राट चौधरी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: मैथिली ठाकुर

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, "आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है. नीतीश कुमार बिहार को जंगलराज से निकालकर सुशासन के राज में लेकर आए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. पहले भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं."

कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने सम्राट चौधरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कहा, "मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बने. क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और प्रदेश में भी उनकी सरकार है तो इसलिए जनता अपेक्षा करती है कि बिहार का विकास होगा..."

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