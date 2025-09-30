बिहार में सियासी हलचल तेज होने लगी है. भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह मंगलवार (30 सितंबर) को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे. यह मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर तय हो रही है.

सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पवन सिंह की आरा विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा को लेकर है. लंबे समय से एनडीए समर्थक माने जाने वाले पवन सिंह ने कई मौकों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है. अब बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही पवन सिंह भी राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं.

आरा से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह

आरा विधानसभा सीट पर पिछले 25 वर्षों में 20 साल तक बीजेपी का दबदबा रहा है. यह भोजपुर क्षेत्र का वही इलाका है, जहां बीजेपी ने साल 2000 में पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी. इसके बाद अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यहां से लगातार जीत हासिल की और 2020 में उन्होंने पांचवीं बार आरा से जीत हासिल की थी. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पवन सिंह का यहां से चुनाव लड़ना इस सीट को और दिलचस्प बना देगा.

भोजपुर इलाके में पवन सिंह का है बड़ा फैन बेस

पवन सिंह का भोजपुर इलाके में बड़ा फैन बेस है. भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने आम जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है. उनके एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना से पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो फिल्मों और स्टार पावर से जुड़े हैं.

यह कोई नई घटना नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकार राजनीति में कदम रख रहे हैं. इससे पहले भी मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसे कलाकार राजनीतिक अखाड़े में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं. इन कलाकारों की लोकप्रियता ने चुनावी नतीजों पर असर डाला है.

आरा विधानसभा में रोमांचक होगा मुकाबला

राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि पवन सिंह का नाम एनडीए प्रत्याशी के तौर पर घोषित होने पर आरा विधानसभा में मुकाबला और रोमांचक हो जाएगा. एनडीए और विपक्ष दोनों ही इस सीट पर पूरी ताकत झोंक सकते हैं. पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संकेत भी दे रहा है.