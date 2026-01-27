हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पटना NEET छात्रा मौत मामले में POCSO एक्ट लगाने की तैयारी, 17 साल की थी पीड़िता

Bihar News: बिहार में नीट छात्रा बेहोश हालत में शंभु हॉस्टल में मिली. घटना के दौरान छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है. इधर, अब पुलिस भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की जांच में जुट गई है.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

नीट की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है. घटना के समय छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी. उसके जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है. इस हिसाब से घटना के समय छात्रा लगभग 17 साल और चार महीने की थी.

घटना 6 जनवरी की है जब छात्रा को शंभु हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश अवस्था में पाया गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ने में जुटी पुलिस

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस अब पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ने में जुटी है. हालांकि सवाल उठ रहा है कि घटना के कई दिन बाद ही यह कदम क्यों उठाया जा रहा है. कई लोगों का कहना है कि शुरुआत से ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे.

कोर्ट की अनुमति के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के तहत की जाएगी. इसके बाद मामला पॉक्सो की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा. आज पुलिस के कोर्ट पहुंचने की संभावना है, जहां से अगले कदम तय होंगे. इस मामले ने छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी है. पुलिस की कार्यवाही और मामले की गति पर लोगों की नजर बनी हुई है.

इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने अपनी जांच में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इन सभी के डीएनए सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. दरअसल, फॉरेंसिक की रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगार्मेंट से मेल सीमेन पाया गया था, जिससे रेप की आशंका बढ़ गई. पुलिस को शक है कि पकड़े गए 6 संदिग्ध इस मामले में शामिल हो सकते हैं क्योंकि इनका लगातार शंभू हॉस्टल में आना जाना लगा रहता था और इनके कॉल रिकॉर्ड और जीपीएस लोकेशन भी आसपास के ही थे. वारदात के समय भी ये 6 संदिग्ध हॉस्टल में जाते पाए गए थे.

ये भी पढ़िए- नीट छात्रा मौत मामला: DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'

Published at : 27 Jan 2026 12:05 PM (IST)
