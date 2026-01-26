DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'

नीट छात्रा की मौत मामले में जांच जारी है. एसआईटी ने पीड़िता के परिजनों का सैंपल लिया है. डीएनए टेस्ट कराया जाना है. इसके साथ ही इस मामले में और जो भी संदिग्ध पाए जाते हैं उन सबका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. जांच टीम ने बीते रविवार (25 जनवरी, 2026) की रात जहानाबाद जाकर बच्ची की मां, पिता, भाई और दो मामा का ब्लड सैंपल लिया. इससे सांसद पप्पू यादव भड़क गए हैं.

'न्याय न दे बदनाम कर रही पुलिस'

सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (26 जनवरी, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "कितनी बेगैरत है बिहार पुलिस, NEET छात्रा के पिता, भाई, मामा का DNA टेस्ट किया, स्पर्म से उनका DNA मैच तो नहीं कर रहा? अरे बेशर्मों… परिवार का कोई सदस्य शामिल होता तो वह गुलबी घाट से बेटी की लाश वापस ला विरोध क्यों करते? उन्हें न्याय न दे बदनाम कर रही है पुलिस, वह परिवार मेरा है."

'तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो'

एक दूसरे पोस्ट में सांसद पप्पू यादव लिखते हैं, "कलयुग के दुःशासन का चीरहरण होकर रहेगा! उसके चेहरे का नकाब उतार कर रहूंगा! बेशर्म तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो, एक बेटी के अस्मत के लुटेरों के कुकर्म को संरक्षण देने के साझीदार हो!"

बता दें कि फॉरेन्सिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब तक बहुत तस्वीर साफ हो गई है. एक तरफ जहां एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की गई है और छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म के अवशेष मिलने की बात कही गई है तो दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान हैं. इन दोनों बातों से अब तय माना जा रहा है कि रेप हुआ है. अब सवाल है कि किसने किया? कहां और कैसे किया? यह सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं.

