हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM Modi Bihar Visit: 29 को बिहार आ सकते हैं PM मोदी, चुनाव से पहले पटना मेट्रो का होना है उद्घाटन

PM Modi Bihar Visit: 29 को बिहार आ सकते हैं PM मोदी, चुनाव से पहले पटना मेट्रो का होना है उद्घाटन

PM Modi Bihar Visit: पटना मेट्रो के संचालन से न केवल यातायात का बोझ कम होगा बल्कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. लोगों को सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन का विकल्प मिलेगा.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 11:50 AM (IST)

बिहार में इस साल (2025) विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बिहार दौरा भी हो रहा है. सूत्रों की मानें तो एक बार फिर 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं. वे पटना मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं.

फिलहाल तीन स्टेशन के बीच पटना मेट्रो दौड़ेगी. धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा. बिहार में चुनाव है इसलिए इसकी पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी तरह मेट्रो का उद्घाटन हो जाए. चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री का यह 8वां बिहार दौरा होगा.

पटना मेट्रो के संचालन से न केवल यातायात का बोझ कम होगा बल्कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. लोगों को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन का विकल्प मिलेगा. निजी वाहनों, बसों और ऑटो पर दबाव घटेगा. 

अभी पटना में पांच मेट्रो स्टेशन तैयार हैं जिसमें न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन, जीरो माइल स्टेशन, भूतनाथ स्टेशन, खेमनीचक स्टेशन और मलाही पकड़ी हैं. प्रथम चरण में इनमें से तीन स्टेशनों पर मेट्रो का परिचालन होगा. प्राथमिक कॉरिडोर के लिए तैयार तीन कोच वाली मेट्रो की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है. फिलहाल तीन एलिवेटेड स्टेशन और एक डिपो तैयार है जहां से संचालन शुरू किया जाएगा. 

एक कोच में है 300 यात्रियों की क्षमता

प्रत्येक कोच की क्षमता लगभग 300 यात्रियों की है जिससे पूरे तीन कोचों में प्रति ट्रिप लगभग 900 यात्री यात्रा कर सकेंगे. हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं जिससे लगातार निगरानी हो सकेगी. इसके अलावा, आपात स्थिति में यात्री रेड बटन दबाकर सीधे मेट्रो ड्राइवर से संपर्क कर सकते हैं. 

मेट्रो संचालन के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी. इसको लेकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप) को जिम्मेदारी सौंपी गई है. मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर ही जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनिंग जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल होगा.

Published at : 22 Sep 2025 11:24 AM (IST)
