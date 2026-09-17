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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पहुंचे CM सम्राट, CJP बोली- 'हद दर्जे…'

PM मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पहुंचे CM सम्राट, CJP बोली- 'हद दर्जे…'

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का पटना में आयोजन हुआ. इस मौके पर मरीन ड्राइव पर हजारों दीये जलाए गए. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी से प्रतिक्रिया आई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Sep 2026 10:36 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुरुवार (17 सितंबर, 2026) की शाम पटना के जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) पर दीये जलाए गए. 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे. उनके अलावा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, श्रेयसी सिंह, रविशंकर प्रसाद सहित कई नेता पहुंचे थे. इस कार्यक्रम को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रतिक्रिया आई है. 

सीजेपी नेता सौरव दास ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वीडियो को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने इंग्लिश में Buffoonery pro max लिखा. यानी हद दर्जे की बेवकूफी. 

आरजेडी बोली- ये विशुद्ध अश्लीलता

इस दीया जलाने वाले कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के अन्य नेता भी हमलावर हैं. आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सीएम सम्राट के मरीन ड्राइव वाले वीडियो को शेयर कर कहा, "ये विशुद्ध अश्लीलता है! बिहार बाढ़ से पीड़ित है, कई जानें चली गई हैं मगर एक आत्ममुग्ध बूढ़े के जन्मदिन पर करोड़ों के दीये बहा दिए गए! मोदी जी शर्म भी नहीं आती?"

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धूमधाम से मनाया गया कार्यक्रम

बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन पटना में धूमधाम से किया गया है. पटना के मरीन ड्राइव के अलावा मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. कलाकारों द्वारा गंगा आरती भी की गई. 

मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास में भी 'आशीर्वाद का दीया' जलाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र निर्माण के संकल्प और जनसेवा की यह यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. 

मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम से पूर्व जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) स्थित बिंद टोली में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित सामुदायिक रसोई केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए की जा रही भोजन की व्यवस्था का जायजा लिया. भोजन की गुणवत्ता एवं उपलब्धता की जानकारी भी ली. लोगों से उनका हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान मृत व्यक्ति के आश्रित को सहायता राशि का चेक भी दिया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Saurav Das
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