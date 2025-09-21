हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं. देश के कई उच्च न्यायालयों में उनके लंबे कानूनी अनुभवों का लाभ अब बिहार की न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा. 

By : नसरीन फातमा | Updated at : 21 Sep 2025 02:49 PM (IST)

पटना उच्च न्यायालय को एक नया मुख्य न्यायाधीश मिला है. पटना हाईकोर्ट के नए न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को राजभवन में शपथ दिलाई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को न्यायमूर्ति बजंतरी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी. इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, न्यायपालिका एवं राजनीतिक जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं. 

बिहार की न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा लाभ

पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं. न्यायमूर्ति बजंतरी को पटना उच्च न्यायालय और बिहार की न्यायपालिका में एक नई ऊर्जा और नई दिशा के संचार के रूप में देखा जा रहा है. देश के कई उच्च न्यायालयों में उनके लंबे कानूनी अनुभवों का लाभ अब बिहार की न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा.
पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

दरअसल पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. न्यायमूर्ति पंचोली का कार्यकाल लंबा होगा और वे अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में भी कार्य करेंगे.

पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी ने सबसे पहले 1990 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया. इस अवधि के दौरान, उन्होंने विभिन्न कानूनी शाखाओं में वकालत की और कर्नाटक लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए.

उसके बाद 2 जनवरी, 2015 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया. 16 मार्च, 2015 को, उनका स्थानांतरण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हो गया. लगभग साढ़े तीन साल बाद, 17 नवंबर, 2018 को, वह अपने मूल कर्नाटक उच्च न्यायालय में लौट आए. 

बेंगलुरु के एसजेआर लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली

बता दें कि पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री का जन्म 23 अक्टूबर, 1963 को हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ स्थित विद्यावर्धक संघ में प्राप्त की, जो एक 135 वर्ष पुराना कन्नड़ सांस्कृतिक संगठन है. उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा कर्नाटक लिंगायत शिक्षा समिति से संबद्ध स्कूलों में पूरी की. स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, उन्होंने बेंगलुरु के एसजेआर लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की.

ये भी पढ़ें: Bihar STF Raid: सीवान के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के घर छापेमारी, मचा हड़कंप

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 02:33 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS PB Bajantri Patna High Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
Modi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
शिक्षा
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget