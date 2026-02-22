AI समिट: गिरफ्तारी के विरोध में इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस का हंगामा, पीएम मोदी का विरोध

पटना स्थित इनकम टैक्स चौराहे पर आज (22 फरवरी) कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में नारेबाजी होती रही और माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आया.

कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस का आरोप है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए नग-धारण (शर्टलेस) प्रदर्शन के मामले में युवाओं की गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. इसी गिरफ्तारी के विरोध में पटना में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया.

युवाओं के सवालों से डर रही केंद्र सरकार- कांग्रेस

प्रदर्शनकारियों ने 'कृष्ण हरि को रिहा करो' और 'एप्सटिन फाइल डील पर जवाब दो' जैसे नारे लगाए. उनका कहना था कि सरकार सिर्फ विरोध की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जबकि असली मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के सवालों से डर रही है और इसलिए आंदोलन करने वालों को जेल भेजा जा रहा है.

गिरफ्तार युवाओं को जल्द रिहा करें केंद्र सरकार- कांग्रेस

प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि एआई समिट के दौरान किया गया प्रदर्शन राजनीतिक विरोध का एक तरीका था, न कि कोई अपराध. इसके बावजूद युवाओं की गिरफ्तारी कर सरकार ने अपनी असहिष्णुता दिखाई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गिरफ्तार युवाओं को जल्द रिहा नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा.

पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई. हालांकि कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन माहौल काफी गरमाया रहा. यह विरोध प्रदर्शन एक बार फिर यह दिखाता है कि एआई समिट के दौरान हुए घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नई बहस और टकराव को जन्म दे दिया है.

ये भी पढ़िए- नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'